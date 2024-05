Proti Kanade pravdepodobne bude chytať Hlavaj. Vie, čo ho čaká, hovorí Lašák

PRAHA. V bránke slovenského tímu bude v dnešnom štvrťfinálovom zápas MS v hokeji 2024 proti Kanade (od 16.20 h) Samuel Hlavaj, pred ktorým bude s najväčšou pravdepodobnosťou 13 útočníkov a 7 obrancov. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) Po dopoludňajšom rozkorčuľovaní to uviedol asistent trénera Ján Pardavý, ktorý pripomenul, že v najdôležitejšom zápase doterajšieho priebehu šampionátu bude dôležité správne mentálne nastavenie a bojovnosť. Slováci mali vo štvrtok dobrovoľné rozkorčuľovanie, na ktorom boli brankári Hlavaj a Stanislav Škorvánek a obrancovia František Gajdoš a Andrej Golian. Tím túži zaskočiť favorita a po príchode do dejiska štvrťfinálového turnaja ukázal odhodlanie.

"Hráči si sadli sami medzi sebou a to je dobrá známka toho, že sú namotivovaní a chcú odovzdať maximum," poznamenal Pardavý a upozornil na silné stránky súpera: "Kanaďania hrajú veľmi aktívne v každom pásme, veľa forčekujú a my na to musíme reagovať. Čaká nás jeden z najkvalitnejších súperov. Kanada je agresívna, dobre korčuľuje a my musíme dať do toho všetko. Dôležité je dobré mentálne nastavenie a bojovnosť. Keď všetci hráči odovzdajú maximum, tak môžeme pomýšľať na dobrý výsledok."

Tréner brankárov Ján Lašák si tradične naštudoval brankárov i hráčov súpera: "Pozreli sme si ich, najmä Johna Tavaresa, Connora Bedarda i strelcov, ktorých majú. Hlavná sila útoku je na týchto hráčoch, ale nebezpeční sú všetci." V bránke slovenského tímu nastúpi Hlavaj, ktorý je po základných skupinách líder brankárskych štatistík šampionátu s 93,94-percentnou úspešnosťou zákrokov. V záverečnom zápase základnej skupiny proti Švédsku (1:6) ho tréneri šetrili. "Samo vie, čo ho čaká. Na juniorských šampionátoch zažil zápasy proti Kanaďanom. Budú hrať agresívne, tlačiť sa do bránky a robiť to, čo sa robí v takýchto veľkých zápasoch. Dúfam, že to, čo budú robiť oni, budeme robiť aj my," poznamenal Lašák.

V bránke súpera očakáva Jordana Binningtona, ktorý nastúpil do piatich zo siedmich zápasov Kanady na šampionáte. Dosiahol v nich 87,18-percentuálnu úspešnosť zákrokov a priemer 2,97 inkasovaného gólu na zápas. "Sledovali sme hlavne jeho, na 99 percent som presvedčený, že bude chytať on. Chytal všetky ťažné zápasy a bol by šok, ak by nešiel do bránky. Muselo by za tým byť nejaké zranenie. Ťažko sa ho skautovalo. Je to víťaz Stanleyho pohára a mne sa ako brankár páči. Má NHL kvalitu. Naši hráči dostali dosť "šťavnaté" video, ktoré si môžu celý deň pozerať a študovať ho," poznamenal Lašák.