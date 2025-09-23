Víťazstvo v odvete na postup tesne nestačilo. Futsalisti na Euro nepôjdu

Play-off o postup na ME 2026 - 2. zápas
Slovensko - Gruzínsko 5:3 (2:1) /prvý zápas 1:4, postúpilo Gruzínsko/
Góly: 6. a 17. Drahovský, 27. Belaník, 33. Zaťovič, 38. Bačo - 16. Chimakadze, 31. Charatišvili, 32
Zostava SR: Mičuda (Kušnír) - Kozár, Doša, Drahovský, Zaťovič - Vaktor, Belaník, Ševčík, Bielik, Bačo, Greško, Medoň, Marton
BRATISLAVA. Slovenská futsalová reprezentácia zdolala Gruzínsko 5:3 v odvete play off ME 2026 v utorok v bratislavskej Gopass Arene.
Na európsky šampionát však nepostúpila, keďže v prvom stretnutí v Tbilisi prehrala 1:4.
Peter Kozár prenechal kapitánsku pásku lídrovi a opore národného tímu Tomášovi Drahovskému, ktorý si v Tbilisi odpykal trest za karty.
Práve dvojnásobný najlepší strelec španielskej ligy pozdvihol spočiatku kostrbatý ofenzívny prejav Slovákov.
V 6. minúte otvoril skóre prudkou strelou z voleja po rohovom kope. Gruzínci sa po nepremenených šanciach domácich otriasli a brankár Mičuda musel predviesť niekoľko výborných zákrokov. V 16. minúte ho však zľava prestrelil Chimakadze.
Stav 1:1 ale platil len do 17. minúty, keď Mičuda vyhodil loptu na Drahovského, ktorý po otočke pridal svoj druhý gól. Slováci tak išli do šatne s vedením 2:1 a dvojgólovým mankom v rámci skóre dvojzápasu.
VIDEO: Gól Drahovského
V úvode druhého polčasu trafil Belaník brvno a na opačnej strane zapískal rozhodca po Medoňovej šmýkačke pokutový kop. Skvelý Mičuda však Ghavtadzeho vychytal.
Krátko nato si Belaníkovu prihrávku z uhla brankár Bukia zrazil do vlastnej brány a Berkyho zverenci strácali v súčte dvojzápasu už len gól.
Gruzínci však v 31. minúte využili zaváhanie domácich a Charatišvili do odkrytej brány znížil na 2:3 z ich pohľadu.
Netrvalo dlho a Slováci stratili vedenie v odvete, v 32. minúte vyrovnal na 3:3 Todua. Domáci reagovali hrou s „lietajúcim“ brankárom a práve Zaťovič presnou strelou v 33. minúte vykresal iskierku nádeje.
VIDEO: Gól Zaťoviča
Necelé tri minúty pred koncom druhého polčasu zvýšil na 5:3 do odkrytej brány Bačo, ale slovenskí futsalisti už predĺženie v záverečnom vabanku nevybojovali.
Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane. Slováci na ME štartovali raz, v roku 2022 sa prebojovali do štvrťfinále.
Hlasy po zápase
Marián Berky, tréner Slovenska: „Sme smutní, lebo hráči si zaslúžili postúpiť. Ukázali bojovnosť a je to smutné, lebo tá generácia si to po tých rokoch zaslúžila, najmä tí starší. Určite chýbal lepší výsledok z Gruzínska, ale aj šťastie pri niektorých strelách, ktoré boli nie úplne dotiahnuté. Aj Zaťovič v závere, alebo Ševčík, proste trošku šťastia a možno by sme to zlomili. Boli tam aj ďalšie príležitosti a škoda, že aj v tej power play to bolo také ustráchané, niekedy aj zbrklé, ale čas nás tlačil.“
Tomáš Drahovský, kapitán Slovenska, v zápase 2 góly: „Všetci sú sklamaní. Na jednej strane sú asi hrdí na ten výkon, na druhej strane smutní, lebo nie je z toho ten vytúžený postup, ku ktorému sme boli veľmi blízko. Gruzínci boli celkovo asi trošku šťastnejší ako my. Dali dva také ľahké, šťastné góly, párkrát ich podržal aj brankár, konštrukcia brány a využili šance. V Gruzínsku zvíťazili zaslúžene oni, tu sme zvíťazili zaslúžene my. Po ten postup sme si veľmi išli, ale asi postúpil šťastnejší tím.“
Tomáš Mičuda, brankár Slovenska, v zápase chytil penaltu: „Sklamanie, škoda. Chýbal ten jeden gólik, aby sme sa dostali do predĺženia. Mali sme naozaj kvantum šancí, ktoré sme mohli premeniť. Keď sme boli na koni, tak sme dostali gól, ale chalani dreli celý zápas. Výborní fanúšikovia nás hnali celý zápas dopredu. No škoda, sme sklamaní, že sme nepostúpili na to EURO.“