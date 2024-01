Slováci zviedli s Fínskom veľkú drámu, do súboja o medaily sa však nepozrú

Servác Petrovský, slovenský útočník: "Ťažko sa to teraz opisuje, všetci sme sklamaní. Neviem, čo k tomu viac povedať, bolí to. Podobne ako minulý rok, dvakrát po sebe, je to fakt blbý pocit."



Filip Mešár, slovenský útočník: "Veľké sklamanie. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, vyhrávali sme, potom sme to zase dokázali vyrovnať 40 sekúnd do konca. Stále sme verili, mali sme super tempo, všetko, čo ten tím mal mať, aby išiel do semifinále. Bohužiaľ, tá šťastena nám nepriala v tom predĺžení a zopakovalo sa to, čo sa stalo minulý rok. Ideme domov, nič sa nedá robiť. Neviem, kde nastala chyba, niečo nám v tých predĺženiach chýba."

Adam Sýkora, slovenský kapitán: "Neviem, či som takú ranu v živote niekedy dostal. Myslím si, že z našej strany to bol neskutočný zápas. My sme sa vrátili do zápasu tak 40 sekúnd do konca. Nedá sa to hodnotiť. Som veľmi na dne teraz. Je to bolestivá prehra. Bol to posledný rok, posledná šanca, keď sme mohli niečo dokázať a nám sa to zase takto o kúsoček vypomstilo. Musím nabrať silu a povedať chlapcom nejaké slová, aj keď to bude ťažké. Ťažko sa to hodnotí."

Adam Gajan, brankár Slovenska: "Ťažko sa hľadajú slová, bol to úplne iný zápas ako pred rokom. Myslím si, že sme boli lepší. Aj ten gól v predĺžení, neviem, čo som tam robil, zaspal som. Sú to iné pocity ako pred rokom."