Trenčianske zúfalstvo, Ľuptákov prúser + koho v Miláne na prvú presilovku? (Hokejový BOSS)

Veľké veci sa dejú v slovenskom hokeji. Národ pod Tatrami sa už nevie dočkať olympijského turnaja v Miláne, ale stále sa niečo deje aj v našej Tipsport lige.
A tak sa trio Stano Benčat, Boris Valábik a Ondro Rusnák v novom dieli relácie Hokejový BOSS malo zas o čom rozprávať.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Dukla Trenčín je v panike. A poriadnej. Počas sezóny má už štvrtého trénera. Počas týždňa skončil Otakar Vejvoda, ktorý sa v tíme vôbec neuchytil, nahradil ho Todd Bjorkstrand.
„Dukla skúša, čo môže. Je to znak paniky, na druhej strane, nový tréner má kvalitu. Potvrdil to už v Poprade, kde v minulosti pôsobil. Takisto tam prišiel v čase, kedy to tímu nešlo a napokon ich vytiahol na prvé miesto v tabuľke,“ hodnotil Ondro.
„Trenčín to musí odohrať na vlne emócie. Tam veľa nezmôžeš. Tréner nemá tím, ktorý by si chcel skladať, musí pracovať s tým, čo je k dispozícii,“ doplnil Boris.
Chalani následne odovzdali cenu BOSS Týždňa trénerovi Košíc Danovi Cemanovi, ktorého tím šlape ako hodinky.
Neobišli ani tému kontroverzného šéfa hokeja v Liptovskom Mikuláši Róberta Ľuptáka, ktorý sa ocitol vo väzbe.
A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?
- Má Trenčín šancu vyhnúť sa baráži?
- Ktorý zápas môže byť kľúčový?
- Kto sú lídri Dukly a prečo odišli očakávaní ťahúni?
- Kto je najviac horúci hráči ligy?
- Ako vnímajú chalani zadržanie Róberta Ľuptáka?
- Mal by skončiť v slovenskom hokeji?
- Aký tieň vrhá jeho zadržanie na slovenskú ligu?
- Ktorí hráči vypadli pre zranenia z tímov na OH?
- Ktorí slovenskí obrancovia budú kľúčoví?
- Malo by Slovensko na 6 či 8 bekov?
- Ako zložili chalani prvú a druhú presilovkovú formáciu?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.