Trenčianske zúfalstvo, Ľuptákov prúser + koho v Miláne na prvú presilovku? (Hokejový BOSS)

Sportnet|5. feb 2026 o 15:25
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Veľké veci sa dejú v slovenskom hokeji. Národ pod Tatrami sa už nevie dočkať olympijského turnaja v Miláne, ale stále sa niečo deje aj v našej Tipsport lige.

A tak sa trio Stano Benčat, Boris Valábik a Ondro Rusnák v novom dieli relácie Hokejový BOSS malo zas o čom rozprávať.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Dukla Trenčín je v panike. A poriadnej. Počas sezóny má už štvrtého trénera. Počas týždňa skončil Otakar Vejvoda, ktorý sa v tíme vôbec neuchytil, nahradil ho Todd Bjorkstrand.

„Dukla skúša, čo môže. Je to znak paniky, na druhej strane, nový tréner má kvalitu. Potvrdil to už v Poprade, kde v minulosti pôsobil. Takisto tam prišiel v čase, kedy to tímu nešlo a napokon ich vytiahol na prvé miesto v tabuľke,“ hodnotil Ondro.

„Trenčín to musí odohrať na vlne emócie. Tam veľa nezmôžeš. Tréner nemá tím, ktorý by si chcel skladať, musí pracovať s tým, čo je k dispozícii,“ doplnil Boris.

Chalani následne odovzdali cenu BOSS Týždňa trénerovi Košíc Danovi Cemanovi, ktorého tím šlape ako hodinky. 

Neobišli ani tému kontroverzného šéfa hokeja v Liptovskom Mikuláši Róberta Ľuptáka, ktorý sa ocitol vo väzbe. 

A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?

  • Má Trenčín šancu vyhnúť sa baráži?
  • Ktorý zápas môže byť kľúčový?
  • Kto sú lídri Dukly a prečo odišli očakávaní ťahúni?
  • Kto je najviac horúci hráči ligy?
  • Ako vnímajú chalani zadržanie Róberta Ľuptáka?
  • Mal by skončiť v slovenskom hokeji?
  • Aký tieň vrhá jeho zadržanie na slovenskú ligu?
  • Ktorí hráči vypadli pre zranenia z tímov na OH?
  • Ktorí slovenskí obrancovia budú kľúčoví?
  • Malo by Slovensko na 6 či 8 bekov?
  • Ako zložili chalani prvú a druhú presilovkovú formáciu?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

dnes 15:25
