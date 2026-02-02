Majiteľ Mikuláša si neposedí v chládku. Podľa súdu by však mohol pokračovať v trestnej činnosti

Róbert Ľupták.
Róbert Ľupták. (Autor: TASR)
TASR|2. feb 2026 o 19:28
ShareTweet0

Dodal však, že postačujúci bude elektronický náramok.

Za zločin vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva v Liptovskom Mikuláši sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Liptovský Mikuláš, pracovisko Ružomberok, u majiteľa hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Róberta Ľ. a ďalšieho obvineného v pondelok vzhliadol dôvody väzby, konkrétne, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti.

Zároveň dospel k záveru, že je možné nahradiť väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka spolu s využitím tzv. elektronického náramku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

„Obidvom obvineným sudca uložil primerané obmedzenia a povinnosti, napr. sú povinní zdržiavať sa v mieste trvalého bydliska, majú zákaz požívať alkoholické a iné návykové látky a taktiež nesmú akýmkoľvek spôsobom kontaktovať poškodeného,“ podotkla hovorkyňa.

Šok v Mikuláši. Ľuptáka zatkla polícia, vyšetrujú vydieranie a ublíženie na zdraví
Súvisiaci článok
Šok v Mikuláši. Ľuptáka zatkla polícia, vyšetrujú vydieranie a ublíženie na zdraví

Sudca pre prípravné konanie u najmladšieho tretieho obvineného nezistil dôvody väzby a rovnako nezistil ani dôvody na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. „Rozhodnutie nie je právoplatné, o podanej sťažnosti bude rozhodovať Krajský súd v Žiline,“ podotkla Dudová Záborská.

K násilnej trestnej činnosti malo dôjsť v jednom zo športových štadiónov v Liptovskom Mikuláši, kde mali fyzicky napadnúť poškodeného s cieľom nezákonného vymáhania finančných prostriedkov.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Róbert Ľupták.
Róbert Ľupták.
Majiteľ Mikuláša si neposedí v chládku. Podľa súdu by však mohol pokračovať v trestnej činnosti
dnes 19:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Majiteľ Mikuláša si neposedí v chládku. Podľa súdu by však mohol pokračovať v trestnej činnosti