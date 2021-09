Slovanu nevyšiel vstup do skupiny Konferenčnej ligy, od Kodane dostal tri góly

/zdroj: RTVS, TASR/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "V prvom polčase sme hrali výborne, dostali sme však lacné góly. v druhom dejstve sa prejavila ich kvalita, penalta nás položila. Ešte sme na to nedorástli- Jardu Zmrhala je škoda v obrane, ale nemal som na výber, nechcel som tam dávať mladého Vojtka. Ďakujem ľudom, ktorí prišli a vytvorili výbornú atmosféru. Budeme sa snažiť získať nejaké body v Grécku a potom zdolať doma Lincoln."

Ezekiel Henty, autor gólu Slovana: "Aj pre mňa to bol náročný zápas, ale ja mám súboje rád. Rád bojujem na hrote útoku na prospech celého tímu. Celý tím však ukázal bojovného ducha, som presvedčený, že keď budeme takto bojovať aj naďalej, dočkáme sa bodovej odmeny."

Jess Thorup, tréner Kodane: "Náš cieľ je postup zo skupiny a tento zápas bol veľmi dôležitý. Snažili sme sa užiť si ho, vytvorili sme si o čosi viac šancí, takže si dovolím povedať, že sme si zaslúžili zvíťaziť. Slovan nebolo ľahké zdolať. Hralo sa na krásnom štadióne, museli sme sa však vyrovnať so zlým stavom trávnika."

Jonas Wind, autor dvoch gólov Kodane: "Bol to vyrovnaný duel na ťažkom teréne, ktorý však bol rovnaký pre oba tímy. Proti Slovanu sme museli o body tuho bojovať, ale boli sme efektívni v zakončení. To rozhodlo v náš prospech. Je to pre nás dobrý vstup do skupinovej fázy."