Pomer striel 39:2. Jedlička zase exceloval, no taliansky tím bol nad sily Plzne

BRATISLAVA. Pohárová púť Plzne sa skončila v štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Viktoria síce v odvete vo Florencii udržala bezgólovú remízu v riadnom hracom čase, hoci pol hodinu hrala v početnej nevýhode, no v predĺžení už nedokázala odolať kvalitnej Fiorentine. Fiorentina zdolala Plzeň 2:0 po predĺžení. „Nemáme sa za čo hanbiť,“ zdôraznil však kapitán mužstva Lukáš Hejda.

Ako na kolotoči O prevahe talianskeho mužstva svedčí aj fakt, že v zápase zaznamenalo 39 striel, z toho deväť do priestoru bránky.

Jednoznačne dominovali aj na lopte, držanie lopty bolo 73 percent v prospech domácich. Plzeň mala počas celého zápasu iba dve strely, ani jedna netrafila bránku. „Chceli sme niečo skúsiť v prvom polčase, ale nevyšlo to. Domáci potom mali niekoľko tutoviek, hrali fakt výborne,“ uznal kvality súpera Matěj Vydra pre ČT Sport.

Vylúčenie brazílskeho obrancu Cadua bol jedným z kľúčových momentov, ktorý výrazne ovplyvnil zápas, ale Plzeň mala problémy aj v plnom počte. „Aj v jedenástich nás točili ako na kolotoči. Tento súper bol nad naše sily. Domáci zápas sme zvládli so zaparkovaným autobusom, ale tentoraz to nevyšlo,“ skonštatoval Vydra. Domáca bezgólová remíza bola mimoriadne cenná pre český futbal, znamenala totiž, že od sezóny 2025/26 bude mať vďaka vysokému koeficientu český majster isté miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Nezvládli jednu štandardku Aj vo Florencii exceloval v bránke Viktorky Martin Jedlička, ktorý v minulosti pôsobil v slovenskej najvyššej súťaži v Dunajskej Strede. „Bolo to ťažké, lietal jeden center za druhým. Jedlička nás mnohokrát podržal, boli tam aj žrde a brvná,“ uviedol kapitán Lukáš Hejda v pozápasovom rozhovore pre ČT Sport. Jedlička v predchádzajúcom kole proti švajčiarskemu FC Servette bol hrdinom penaltového rozstrelu.

„Chceli sme to aj teraz vydržať do rozstrelu, ale nezvládli sme jednu štandardku. Určite sme nechceli inkasovať po štandardke. Potom sa to už zrútilo,“ poznamenal Hejda. Český tím dostal gól hneď v úvode predĺženia, keď sa po rohovom kope výborne zorientoval Nico Gonzalez, spracoval odrazenú loptu a jeho strelu v spleti tiel si Jedlička všimol až na poslednú chvíľu a tak už ju nemohol vyraziť. V druhej polovici predĺženia Fiorentina pridala po ukážkovom prečíslení druhý gól, jeho autorom bol neúnavný kapitán Cristiano Biraghi. Portál Sofascore zameraný na štatistiky hráčov udelil krajnému obrancovi Fiorentiny známku 9,5. U hostí mal najvyššie hodnotenie stopér Václav Jemelka, ktorý dostal známku 7,9.

Výnimočná sezóna Plzeň v skupinovej fáze Konferenčnej ligy vyhral všetkých šesť zápasov. Jej súpermi boli Dinamo Záhreb, kazašská Astana a FC Ballkani z Kosova. „Počul som názory, že sme mali ľahkú skupinu a mali sme šťastie, ale v Európe je každý súper ťažký. Bola to výnimočná sezóna. Nikto nečakal že by sme mohli dôjsť až do štvrťfinále,“ uviedol Lukáš Hejda.