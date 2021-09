Dnes sa začínajú boje v základných skupinách Európskej konferenčnej ligy. Do hry vstupuje aj Slovan Bratislava, ktorý si v skupine F zmeria sily s dánskym celkom FC Kodaň. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45.



Slovan sa usiloval prebojovať sa do základnej skupiny Európskej ligy, no cestu mu zahatal grécky Olympiakos Pireus. Fanúšikovia však určite ocenia, že do Bratislavy sa znova po dvoch rokoch vracia európsky futbal. Belasí majú výbornú formu, v lige v aktuálnej sezóne v šiestich stretnutiach ešte neprehrali, zaznamenali päť výhier a jednu remízu a sú na čele tabuľky.



Aktuálna forma Kodane vzbudzuje rešpekt. V minulej sezóne skončila v lige na treťom mieste, no teraz ťahá sériu ôsmich výhier v rade, navyše v štyroch posledných dueloch neinkasovala ani jeden gól. V dánskej lige jej patrí priebežná prvá priečka. Suverénne zvládla aj kvalifikačný dvojzápas o postup do skupinovej fázy proti tureckému Sivassporu, zdolala ho 2:1 a 5:0. Ešte predtým Kodaň vyradila po výsledkoch 1:1 a 4:2 bulharský Plovdiv.