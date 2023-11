Vlhová odštartovala sezónu v úplne inej nálade a atmosfére, hodnotí Strachová prvé víťazstvo

Určite však hrala miernu rolu aj nervozita pretekárok. Predsa len to bolo prvé kolo prvých pretekov v sezóne.

Trať v Levi určite nepatrí k náročnejším na okruhu. Dve tretiny zo súťažnej zjazdovky sú na rovine a prvé kolo bolo postavené naozaj jednoducho.

Vlhová spomínala, že jednotlivé bránky na trati nie sú rovnako tvrdé. Čo tým myslela?

Organizátori svah umelo preparujú vodou. Niekde to zareaguje lepšie, inde horšie. Potom sa môže stať, že niektorá brána je naozaj ľadová a v inej sa sneh začne drobiť. Je to potom zložitejšie, pretože aj odpoveď lyží je iná a to môže lyžiarky rozhodiť z rytmu. Niekde sa lyža krásne zakrojí a reaguje tak, ako pretekárka potrebuje. V miestach, kde sa sneh drobí, môže lyža odskočiť do strany.