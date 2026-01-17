Pre zlé podmienky zrušili kvalifikáciu aj druhé kolo. Mesíkovej ušli body o päť miest

Tamara Mesíková. (Autor: Iveta Mesíková)
TASR|17. jan 2026 o 12:25
Z triumfu sa tešila suverénna líderka celkového poradia Nika Prevcová.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach

Výsledky žien v Čang-ťia-kchou:

1.

Nika Prevcová

Slovinsko

134,5 m

2.

Anna Odine Strömová

Nórsko

127,0 m

3.

Nozomi Marujamová

Japonsko

125,5 m

35.

Tamara Mesíková

Slovensko

98,5 m

42.

Kira Mária Kapustíková

Slovensko

93,0 m

Slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková obsadila v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v čínskom stredisku Čang-ťia-kchou 35. miesto.

Jej krajanka Kira Mária Kapustíková si zapísala 42. priečku.

Druhé preteky v Číne poznačili nepriaznivé poveternostné podmienky. Organizátori zrušili kvalifikáciu a všetky pretekárky nastúpili v 1. kole, ktoré bolo napokon jediné.

Mesíková skočila 98,5 m a získala 34,8 b., Kapustíková dopadla na métu 93,0 m a nazbierala 19,9 b.

Z triumfu sa tešila suverénna líderka celkového poradia Nika Prevcová zo Slovinska (134,5 m, 113,6 b.).

Skoky na lyžiach

