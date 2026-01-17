Pre zlé podmienky zrušili kvalifikáciu aj druhé kolo. Mesíkovej ušli body o päť miest

Svetový pohár v skokoch na lyžiach
Výsledky žien v Čang-ťia-kchou:
1.
Nika Prevcová
Slovinsko
134,5 m
2.
Anna Odine Strömová
Nórsko
127,0 m
3.
Nozomi Marujamová
Japonsko
125,5 m
35.
Tamara Mesíková
Slovensko
98,5 m
42.
Kira Mária Kapustíková
Slovensko
93,0 m
Slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková obsadila v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v čínskom stredisku Čang-ťia-kchou 35. miesto.
Jej krajanka Kira Mária Kapustíková si zapísala 42. priečku.
Druhé preteky v Číne poznačili nepriaznivé poveternostné podmienky. Organizátori zrušili kvalifikáciu a všetky pretekárky nastúpili v 1. kole, ktoré bolo napokon jediné.
Mesíková skočila 98,5 m a získala 34,8 b., Kapustíková dopadla na métu 93,0 m a nazbierala 19,9 b.
Z triumfu sa tešila suverénna líderka celkového poradia Nika Prevcová zo Slovinska (134,5 m, 113,6 b.).