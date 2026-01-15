Nórski tréneri spoznali trest. Za úpravy kombinéz dostali zákaz činnosti

Zákazom činnosti na rok a pol sa skončil pre hlavného trénera nórskych skokanov na lyžiach Magnusa Brevika škandál s nelegálnymi úpravami kombinéz na vlaňajších majstrovstvách sveta v Trondheime.
Rovnaký trest dostali aj jeho asistent Thomas Lobben a člen nórskeho servisného tímu Adrian Livelten. O verdikte dnes na svojom webe informovala Medzinárodná lyžiarska federácia.
Dištanc sa trojici bude počítať od 8. januára, keď disciplinárna komisia o treste rozhodla. Od dĺžky suspendácie však bude odpočítaná doba, ktorú už si odpykali od vlaňajšieho 12. marca, keď im bola predbežne zastavená činnosť. Všetci navyše musia uhradiť 5000 švajčiarskych frankov (asi 130.000 korún) ako náklady na konanie.
Skokani Marius Lindvik a Johann André Forfang prijali od FIS trest už vlani v auguste. Dôkaz, že by o manipulácii s kombinézami vedeli, FIS nenašla, obaja ale uznali, že si mali svoje veci prekontrolovať. Za porušenie etického kódexu boli suspendovaní na tri mesiace a dostali pokutu 2000 švajčiarskych frankov.
Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla vlani počas marcového šampionátu v Trondheime krátko po pretekoch na veľkom mostíku. Manipuláciu s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymné video. Lindvik, ktorý sa o niekoľko dní skôr stal majstrom sveta na strednom mostíku, prišiel spätne o striebro z veľkého mostíka.