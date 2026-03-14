Bola mimo pódia, no ukázala, prečo je najlepšia. Slovinka ovládla ďalšie preteky

Nika Prevcová. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|14. mar 2026 o 16:18
ShareTweet0

Slovenka Tamara Mesíková obsadila 38. miesto.

Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová triumfovala v sobotňajšej individuálnej súťaži na veľkom mostíku na podujatí Svetového pohára v Osle.

Už istá celková víťazka SP 2025/2026 figurovala po 1. kole až na piatom mieste, v tom druhom sa najdlhším skokom dňa (127 m) vyšvihla na najvyšší stupienok.

Slovenská reprezentantka Tamara Mesíková obsadila v 1. kole so ziskom 48,5 bodu 38. miesto a nepostúpila do 2. kola.

Prevcová zvíťazila na Holmenkollene so súhrnným ziskom 228,5 b, druhá Japonka Nozomi Marujamová na ňu stratila 2,4 bodu.

Tretia skončila domáca Nórka a dvojnásobná olympijská šampiónka Anna Odine Strömová.

Prevcová, ktorá získala tretíkrát za sebou veľký glóbus, si pripísala 17. víťazstvo v sezóne SP.

Skoky na lyžiach

    Nika Prevcová.
    Nika Prevcová.
    Bola mimo pódia, no ukázala, prečo je najlepšia. Slovinka ovládla ďalšie preteky
    dnes 16:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Bola mimo pódia, no ukázala, prečo je najlepšia. Slovinka ovládla ďalšie preteky