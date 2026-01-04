Olympijský víťaz označil svoje výkony za trápne. Od škandálu s kombinézami sa mu nedarí

Po neúspešnej kvalifikácii na nedeľňajšie preteky v Innsbrucku odstúpil z Turné štyroch mostíkov olympijský víťaz Marius Lindvik.
Nórsky reprezentant, ktorý si po minulej sezóne odpykal trojmesačný dištanc za škandál s kombinézami pri vlaňajších majstrovstvách sveta v Trondheime, sa v sobotu nevošiel medzi päťdesiatku postupujúcich a so stratou 0,7 bodu obsadil 51. miesto.
"Je to také zlé, až je to trápne," citoval nórsky list Dagbladet olympijského šampióna z Pekingu, kde na minulých hrách triumfoval na veľkom mostíku.
"Nemám pre to vysvetlenie, je to k hnevu," povedal Lindvik, ktorý sa teraz podľa informácií zväzu bude pripravovať v Lillehammeri a vynechá záverečné preteky Turné v Bischofshofene.
Lindvik, ktorému vlani po afére nórskeho tímu s nedovoleným upravovaním pretekárskych kombinéz zostal predtým vybojovaný titul majstra sveta na malom mostíku, na Turné obsadil 23. miesto v Oberstdorfe a 22. v Garmisch-Partenkirchene.
Od kontroverzie na domácom MS sa mu nedarí ako predtým. Síce v tejto sezóne vyhral kvalifikáciu v Klingenthalu, ale v pretekoch obsadil dvadsaťsedemročný Nór najlepšie desiate miesto v novembri na strednom mostíku vo Falune.
Na Turné nežiaria ani jeho krajania, po dvoch pretekoch je najvyššie dvanásty Kristoffer Eriksen Sundal.