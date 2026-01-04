Olympijský víťaz označil svoje výkony za trápne. Od škandálu s kombinézami sa mu nedarí

Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik podvádzal pri súťaži na veľkom mostíku počas MS 2025.
Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik podvádzal pri súťaži na veľkom mostíku počas MS 2025. (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. jan 2026 o 11:25
ShareTweet0

Nevošiel medzi päťdesiatku postupujúcich v Innsbrucku.

Po neúspešnej kvalifikácii na nedeľňajšie preteky v Innsbrucku odstúpil z Turné štyroch mostíkov olympijský víťaz Marius Lindvik.

Nórsky reprezentant, ktorý si po minulej sezóne odpykal trojmesačný dištanc za škandál s kombinézami pri vlaňajších majstrovstvách sveta v Trondheime, sa v sobotu nevošiel medzi päťdesiatku postupujúcich a so stratou 0,7 bodu obsadil 51. miesto.

"Je to také zlé, až je to trápne," citoval nórsky list Dagbladet olympijského šampióna z Pekingu, kde na minulých hrách triumfoval na veľkom mostíku.

"Nemám pre to vysvetlenie, je to k hnevu," povedal Lindvik, ktorý sa teraz podľa informácií zväzu bude pripravovať v Lillehammeri a vynechá záverečné preteky Turné v Bischofshofene.

Lindvik, ktorému vlani po afére nórskeho tímu s nedovoleným upravovaním pretekárskych kombinéz zostal predtým vybojovaný titul majstra sveta na malom mostíku, na Turné obsadil 23. miesto v Oberstdorfe a 22. v Garmisch-Partenkirchene.

Od kontroverzie na domácom MS sa mu nedarí ako predtým. Síce v tejto sezóne vyhral kvalifikáciu v Klingenthalu, ale v pretekoch obsadil dvadsaťsedemročný Nór najlepšie desiate miesto v novembri na strednom mostíku vo Falune.

Na Turné nežiaria ani jeho krajania, po dvoch pretekoch je najvyššie dvanásty Kristoffer Eriksen Sundal.

Skoky na lyžiach

    Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik podvádzal pri súťaži na veľkom mostíku počas MS 2025.
    Nórsky skokan na lyžiach Marius Lindvik podvádzal pri súťaži na veľkom mostíku počas MS 2025.
    Olympijský víťaz označil svoje výkony za trápne. Od škandálu s kombinézami sa mu nedarí
    dnes 11:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Olympijský víťaz označil svoje výkony za trápne. Od škandálu s kombinézami sa mu nedarí