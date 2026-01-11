V prvom kole všetkých prekvapil. Kapustík získal v Zakopanom prvé body v kariére

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Zakopane
Individuálna súťaž na veľkom mostíku:
1.
Anže Lanišek
Slovinsko
278,1 b (138,0 m/137,0 m)
2.
Jan Hörl
Rakúsko
264,8 (144,5/135,5)
3.
Manuel Fettner
Rakúsko
262,7 (135,5/135,0)
20.
Hektor Kapustík
Slovensko
215,6 (131,5/119,5)
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík v nedeľu premiérovo v kariére bodoval vo Svetovom pohári.
Na veľkom mostíku v poľskom Zakopanom skončil na 20. mieste a do hodnotenia seriálu si pripísal 11 bodov.
Predviedol skoky dlhé 131,5 a 119,5 m, získal 215,6 bodu a za víťazným Anžem Lanišekom zo Slovinska zaostal o 62,5 b. Po prvom kole bol senzačne ôsmy.
Za Lanišekom skončil na druhej pozícii Jan Hörl z Rakúska s výrazným mankom 13,3 bodu, pódium doplnil na tretej priečke ďalší Rakúšan Manuel Fettner (+15,4).
Osemnásťročný Kapustík figuroval po svojom prvom skoku úplne nečakane na ôsmej pozícii, keď na priebežného lídra Hörla strácal 16,7 bodu. V hustom snežení sa po druhom prepadol o 12 miest, keď pristál na značke 119,5 metra.
Kapustík zaznamenal prvé slovenské body v prestížnom seriáli od 18. decembra 2005, Martin Mesík vtedy obsadil v Engelbergu 29. miesto.
V Zakopanom dokázal Kapustík zdolať aj suverénneho lídra Svetového pohára a víťaza Turné štyroch mostíkov Domene Prevca, Slovinec figuroval v konečnom poradí až na 27. priečke.
V štartovej listine chýbalo viacero skokanov z elity, napríklad Japonci Rjójú Kobajaši i Ren Nikaidó, Nemci Philipp Raimund a Felix Hoffmann či Rakúšania Daniel Tschofenig a Stefan Kraft.
V sobotňajšej kvalifikácii obsadil Kapustík 31. priečku za skok dlhý 130,5 metra. Medzi najlepšou päťdesiatkou sa tak predstavil prvýkrát od 21. decembra 2025, keď si vo švajčiarskom Engelbergu zlepšil osobné výsledkové maximum a skončil na 40. priečke.
Cez víkend prvýkrát vo Svetovom pohári bodovala aj jeho mladšia sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá v slovinskom Ljubne osadila v sobotu sedemnáste a v nedeľu 24. miesto.