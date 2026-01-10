Mladá Slovenka oslavuje prvé body. V Slovinsku sa nestratila ani v druhom kole

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková získala prvých 14 bodov do hodnotenia Svetového pohára.
Iba 16-ročná reprezentantka obsadila na sobotňajšom podujatí na strednom mostíku v slovinskom Ljubne cenné 17. miesto s celkovou známkou 204,7 bodu. Z víťazstva sa tešila favorizovaná domáca Nika Prevcová.
Kapustíková naznačila sľubnú formu už v piatkovej kvalifikácii, v ktorej bola 22. V 1. kole pristála na značke 84 m, od rozhodcov dostala známku 101 bodu a zaradila sa na 21. miesto.
V druhom kole predviedla rovnako dlhý skok, no dostala lepšie známky za štýl a posunula sa o štyri priečky. Urobila tak výrazný krok k zisku miestenky na ZOH 2026.
„Som rada, že som dosiahla takýto výkon. Určite som nečakala 17. miesto, aj keď som mala pocit, že dnes budem bodovať. Som hrdá na seba, aj na svoju prácu a ďakujem trénerovi. Ďakujem aj fanúšikom za podporu,“ povedala pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL) Kapustíková, ktorá bodovala v prestížnom seriáli ako prvá Slovenka vôbec.
Predstaví aj v nedeľných pretekoch v Ljubne a potom ju čaká výjazd na SP do Číny a Japonska.
Doterajším maximom bola 33. priečka, ktorú Kapustíková dosiahla v decembri 2025 vo švajčiarskom Engelbergu.
Pred ňou držala najlepšie slovenské umiestnenie v Svetovom pohári Tamara Mesíková, ktorá skončila najvyššie vo februári 2025 v Lake Placid, rovnako však bez postupu do druhého kola.
Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila do hlavnej súťaže. Prevcová triumfovala s priepastným náskokom 24,2 bodu pred Rakúšankou Lisou Ederovou, tretia skončila s vyše 30-bodovou stratou Nemka Selina Freitagová.