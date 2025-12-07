Jagerčíková predviedla skvelý výkon. Slovensku môže vybaviť ďalšiu miestenku na ZOH

Marianna Jagerčíková.
Marianna Jagerčíková. (Autor: Skimostats)
TASR|7. dec 2025 o 21:48
Pred pretekmi patrila Slovensku jedna zo štyroch pozícií, ktorá Slovensku garantovala miestenku zásluhou rebríčka.

Skiaplinizmus - 1. kolo Svetového pohára

Výsledky finále šprintu žien v Solitude:

1.

Margot Ravinelová

Francúzsko

3:14,18 m

2.

Giulia Muradová

Taliansko

+ 13,1 s

3.

Katie Mascheronová

Taliansko

+ 13,2 s

4.

Marianna Jagerčíková

Slovensko

+ 22,9 s

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková obsadila 4. miesto v šprinte na pretekoch 1. kola Svetového pohára v americkom stredisku Solitude.

V šesťčlennom finále prišla do cieľa s mankom 22,9 sekundy na víťaznú Francúzku Margot Ravinelovú. Od pódiového umiestnenia ju delilo 9,7 s.

Jagerčíková potvrdila, že patrí k elite v novom olympijskom odvetví. Miestenku do Milána a Cortiny d'Ampezzo získala už v sobotu zásluhou úspešného štartu v miešanej štafete spoločne s Jakubom Šiarnikom.

Jej kvalitné vystúpenie v americkom stredisku znamená, že Slovensko môže štartovať aj v šprinte a mať miestenku aj pre druhú ženu, ktorou by mohla byť Rebeka Čullyová.

Pred pretekmi patrila Slovensku jedna zo štyroch pozícií, ktorá Slovensku garantovala miestenku zásluhou rebríčka. Kvalifikačný proces riadi Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF).

Ďalšie súťaže

    dnes 21:48|1
