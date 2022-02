Slovensko má majsterku Európy v skialpinizme. Jagerčíková uspela v šprinte

"Som majsterka Európy," napísala Jagerčíková na svojom oficiálnom fejsbúku a pripojila aj fotografiu v cieli stredajších pretekov. Jej triumf na ME je cennejší o to viac, že pred kontinentálnym šampionátom mala problémy s boľavým chrbtom.

Práve šprint je Jagerčíkovej najobľúbenejšou a najúspešnejšou disciplínou. Je v nej dvojnásobnou vicemajsterkou sveta a trikrát v ňom ovládla preteky Svetového pohára.

V súťaži mužov si zlato vyjazdil domáci Oriol Cardona Coll. Medzi mužmi do 20 rokov obsadil Slovák Samuel Machaj 26. stupienok, medzi ženami do 20 rokov Nikola Maťková skončila na 13. pozícii a medzi športovcami do 18 rokov Šimon Adamov na 22. poste.

Už vo štvrtok sú v Španielsku na programe vertikálne preteky, na piatok organizátori naplánovali súťaže jednotlivcov a na sobotu štafety.