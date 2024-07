ONLINE: Skejtbording na OH 2024, Richard Tury dnes LIVE (finále, street - muži)

Do kvalifikace, která se protáhla od poledne až do 16. hodiny odpolední, nastoupilo 22 jezdců, do finále proklouzla pouhá osmička. A tak bylo jasné, že tento poměrně brutální postupový klíč nechá před branami medailových bojů nejednoho favorita. Největším šokem byl nepostup čtrnáctileté superhvězdy, Japonce Ginwoo Onodery, který ustál jen jeden ze svých pěti samostatně bodovaných triků. Finále se nebude týkat ani jedné z trojice domácích nadějí. Dlouho to vypadalo, že by to alespoň miláček publika Vincent Milou mohl dokázat, ale na poslední chvíli ho z posledního postupového místa překvapivě vyšoupl Slovák Richard Tury.



Favority hledejme mezi Američany a Japonci. Dva zástupci z každé z těchto zemí se naskládali na čele pořadí v rozmezí 4,4 bodu a očekává se, že alespoň dva z nich by měli po finále stát na pódiu. První skončil mistr techniky Jagger Eaton, ale zejména Nyjah Huston vypadal ve svém počínání hodně sebevědomě a jistě, navíc rozhodně neukázal vše. I Sora Širaj toho ale má v rukávu ještě spoustu, ostatně to by se dalo říci o každém z finalistů. Jde o to, kdo udrží nervy na uzdě a kdo své triky a jízdy dokáže provést čistě. V případě nejlepšího možného výsledku alespoň u jedné jízdy a dvou triků a zaváhání ostatních totiž může vyhrát opravdu každý z osmi finalistů.