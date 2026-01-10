Skúsenému Slovákovi sa vo Svetovom pohári nedarilo. V cieli ho diskvalifikovali

Jozef Ninis. (Autor: TASR)
TASR|10. jan 2026 o 17:24
Jeho vybavenie nespĺňalo pravidlá.

Slovenský sánkar Marián Skupek obsadil v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v nemeckom Winterbergu 25. priečku.

V prvej jazde dosiahol čas 52,596 s a nedostal sa do prvej dvadsiatky, ktorá mala možnosť štartovať v druhom kole. Postup bol na úrovni 52,192.

Druhého slovenského reprezentanta Jozefa Ninisa diskvalifikovali, keďže v cieli malo jeho vybavenie vyššiu váhu, ako dovoľujú pravidlá.

Zvíťazil Rakúšan Jonas Müller o 105 stotín sekundy pred Nemcom Felixom Lochom, tretí bol ďalší Rakúšan Nico Gleirscher s mankom +0,117.

Celkovo po piatich z deviatich pretekov zaostáva Müller na druhom mieste o jediný bod za Lochom.

    dnes 17:24
