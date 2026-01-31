Skvelý výsledok pred olympijskou premiérou. Mladí Slováci na MS siahali na zlato

Christián Bosman a Bruno Mick v cieli MSJ v Altenbergu
Christián Bosman a Bruno Mick v cieli MSJ v Altenbergu (Autor: Slovenský olympijský tím/SZS)
TASR|31. jan 2026 o 18:01
Od titulu ich delila tisícina sekundy.

Slovenskí sánkari Christián Bosman a Bruno Mick získali na juniorských MS v nemeckom Altenbergu striebro v súťaži dvojíc.

Iba o tisícinu sekundy zaostali po dvoch jazdách za domácim nemeckým tandemom Louis Grünbeck a Maximilian Kührt.

Tretí skončili Taliani Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner (+0,019).

Bosman s Mickom (členovia TJ Vysoké Tatry a VŠC Dukla Banská Bystrica pod trénerským vedením Jaroslava Slávika) sú dvojnásobní juniorskí majstri Európy a predstavia sa aj na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo, pripomenul portál olympic.sk.

Na oboch čaká v tobogane Eugenia Montiho v Cortine d´Ampezzo premiérový olympijský štart 11. februára.

Ďalšie súťaže

    dnes 18:01
