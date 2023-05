Slovenský brankár zaujal výkonmi na MS, pýta si pozornosť klubov NHL

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj by si výkonmi na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku a Lotyšsku mohol zlepšiť vyhliadky do ďalšej kariéry.

Expert Ian Kennedy z magazínu The Hockey News zaradil 21-ročného Martinčana do svojho zoznamu siedmich účastníkov MS 2023, ktorí by mohli zaujať predstaviteľov klubov zámorskej NHL.

Hlavaj odchytal v drese Slovenska na prebiehajúcom šampionáte tri zápasy B-skupiny v lotyšskej Rige a pomohol tímu získať dva body, v bránke stál pri prehrách so Švajčiarmi (2:4), Kanaďanmi (1:2 po sam. nájazdoch) a Kazachmi (3:4 po sam. nájazdoch).