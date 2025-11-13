Spojené Arabské Emiráty boli blízko k víťazstvu, no zasiahol VAR. Irak dosiahol cennú remízu

Play off ázijskej kvalifikácie MS 2026 - prvý zápas:
SAE - Irak 1:1 (1:1)
Góly: 18. Luan Pereira - 10. Al Hamadi
ABÚ ZABÍ. Futbalisti Spojených arabských emirátov remizovali v prvom zápase play off ázijskej kvalifikácie MS 2026 v Abú Zabí s Irakom 1:1.
Domáci boli v závere blízko k víťaznému gólu, keď v šiestej minúte nadstaveného času rozvlnil sieť útočník Caio Lucas, ale po zásahu VAR rozhodca napokon gól neuznal.
Odveta na pôde súpera je na programe v utorok 18. novembra. Úspešnejší z dvojzápasu si zaistí účasť v interkontinentálnej baráži.