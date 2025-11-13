Spojené Arabské Emiráty boli blízko k víťazstvu, no zasiahol VAR. Irak dosiahol cennú remízu

Momentka zo zápasu SAE - Irak v zápase kvalifikácie MS 2026.
Momentka zo zápasu SAE - Irak v zápase kvalifikácie MS 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. nov 2025 o 19:14
ShareTweet0

Odveta na pôde súpera je na programe v utorok 18. novembra.

Play off ázijskej kvalifikácie MS 2026 - prvý zápas:

SAE - Irak 1:1 (1:1)

Góly: 18. Luan Pereira - 10. Al Hamadi

ABÚ ZABÍ. Futbalisti Spojených arabských emirátov remizovali v prvom zápase play off ázijskej kvalifikácie MS 2026 v Abú Zabí s Irakom 1:1.

Domáci boli v závere blízko k víťaznému gólu, keď v šiestej minúte nadstaveného času rozvlnil sieť útočník Caio Lucas, ale po zásahu VAR rozhodca napokon gól neuznal.

Odveta na pôde súpera je na programe v utorok 18. novembra. Úspešnejší z dvojzápasu si zaistí účasť v interkontinentálnej baráži.

Reprezentácie

Momentka zo zápasu SAE - Irak v zápase kvalifikácie MS 2026.
Momentka zo zápasu SAE - Irak v zápase kvalifikácie MS 2026.
Spojené Arabské Emiráty boli blízko k víťazstvu, no zasiahol VAR. Irak dosiahol cennú remízu
dnes 19:14
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Spojené Arabské Emiráty boli blízko k víťazstvu, no zasiahol VAR. Irak dosiahol cennú remízu