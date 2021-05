Nový ruský tréner dal šancu mladíkom a priniesol prostý recept na úspech

Nie je to tím hviezd. Z NHL prišlo minimum hráčov – len šesť. A medzi nimi žiadna známa tvár.

RIGA, BRATISLAVA. O ruskom tíme roky platili takmer rovnaké črty. Má výrazné osobnosti, hráči sú technicky silní, radi sa púšťajú do kombinácie, čo zvyknú až preháňať a platí na nich hra do tela.

„Prvýkrát na turnaji nebudeme v pozícii favorita. Možno to by nám mohlo trochu rozviazať ruky. Rusi nemajú v tíme veľké mená, ale všetci ich hráči sú šikovní a kreatívni. Hrajú moderný hokej,“ povedal Branko Radivojevič v relácii Z voleja .

„Je to súper vyššieho kalibru. Budeme sa musieť vyvarovať hluchých fáz a viac sa zamerať na obranu,“ uviedol Pavlikovský.

Rusi nesmú používať na šampionáte vlastné štátne symboly. Po víťaznom zápase im namiesto ich hymny hrajú Čajkovského.

Dôvodom sú sankcie za krytie rozsiahleho dopingového systému v krajine.

„Zažili to už na olympiáde, ktorú dokázali vyhrať. Je to vec, ktorá ich dokáže spojiť a o to sú silnejší. Sú veľkí nacionalisti. Na svoju krajinu sú nesmierne hrdí. Takýto zákaz ich dokáže zdravo naštvať. Verím však, že naši chlapci ich aj napriek tomu môžu poraziť,“ skonštatoval Radivojevič.