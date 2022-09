Hrubý: Ak Orange odstúpi, je to neakceptovateľné. Za rozhodnutím VV SZĽH stojím

Podľa štatistiky časopisu Forbes z roku 2021 ste s majetkom 700 miliónov eur piaty najbohatší Slovák. Niektorí fanúšikovia si preto možno mysleli, že s vaším príchodom do klubu nastanú okamžite veľké pohyby na hráčskom trhu a Slovan skúpi všetko kvalitné, čo sa dá. To sa však nedeje...

Viete prečo? Lebo o tom, koho nakúpime a za koľko rozhoduje športový manažér, následne tréneri. Je to ich práca, za to sú platení. Mnoho našich zámerov nevyšlo, neraz sa stalo, že sme niekoho chceli, ale Slovan preňho nebol dostatočne zaujímavý.

Predsa len, nechceli ste do klubu dotiahnuť nejakého obľúbeného hráča?

Nie. V našej extralige sa pohybuje dosť zaujímavých hráčov, no nemôžeme mať všetkých. V konečnom dôsledku by to nebolo ani dobré. Ak by sme ich skúpili, nemali by sme doma súpera.