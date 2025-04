Podal si ruku s Messim. Slovenský kapitán vyrastal vo West Hame, na EURO chce postup

Výborne si nabehol a zvnútra pokutového územia poslal loptu do siete. SEBASTIAN NEBYLA (23) gólom pomohol k cennej výhre Jablonca na pôde Baníka Ostrava. Odchovanec Lokomotívy Trnava by mal byť oporou Slovenska na blížiacich sa ME do 21 rokov. Nastupovať bude s kapitánskou páskou.

Gól a výhra 2:1 nad dobre hrajúcim Baníkom Ostrava. Ako ste prežívali úspešný víkendový zápas Chance ligy? Ako ste videli vašu gólovú situáciu z nadstaveného času prvého polčasu? Videl som, že náš hráč je v šestnástke v dobrej pozícii, preto som si nabehol do voľného priestoru. Som rád, že som to trafil ideálne a padlo to za brankára.

Bol to gól na 2:0 tesne pred polčasom, takže na prestávku sme išli s lepším výsledkom. Z gólu mám úprimnú radosť, pretože mi to padlo po dlhšom čase.

Ostrava sa mohla dostať na druhé miesto tabuľky, no vy ste jej to prekazili. Vedeli sme, že Baník hrá dobrý futbal, v tejto sezóne má dobré výsledky obzvlášť doma. Toto víťazstvo si preto nesmierne vážime a sme vďační za to, že sme vonku získali tri body. V aktuálnej sezóne nás čakajú ešte štyri zápasy, v ktorých chceme ukázať našu silu. A že sme sa právom dostali do skupiny o titul, kde nás čakajú len dobrí súperi a ťažké zápasy.

Aktuálne ste na piatej pozícii, no na štvrtú Spartu strácate až osem bodov. Asi nie je reálne, že by ste ju dobehli a dostali sa na pohárovú priečku? Sparta hrá finále Českého pohára so Sigmou Olomouc a ak ho vyhrá, aj klub na piatom mieste sa dostane do Európy. Našim primárnym cieľom bolo piate miesto a verím, že nám nakoniec bude stačiť na účasť v Konferenčnej lige. Usadili ste sa v zostave Jablonca a do zápasov nastupujete pravidelne. Ako sa vám páči v Česku, kde ste prišli z chorvátskeho klubu NK Istra 1961? V Jablonci som už na trvalý prestup. Najskôr som prišiel na polročné hosťovanie, no Jablonec si uplatnil možnosť opcie. V Česku sa cítim veľmi dobre a som tu spokojný. Ako hovoríte, hrávam, čo je pre futbalistu najdôležitejšie. Som vďačný, že nastupujem stabilne v kvalitnej súťaži, akou je česká liga. Na Slovensku ste si zahrali za Dunajskú Stredu. Má súťaž v Česku vyššiu úroveň ako slovenská? O kvalite českej ligy hovorí fakt, že jej kluby sa dokážu presadiť v európskych súťažiach. Verím, že v novej sezóne si s Jabloncom zahrám v Európe aj ja. Ste Slovák, no narodili ste sa v nemeckom meste Gütersloh. Prečo? Môj otec je tenisový tréner a do Nemecka išli s maminou za prácou. V Nemecku som žil do dvoch rokov a potom sme sa vrátili na Slovensko. Po nemecky viem tak iba základy zo školy.

Je pravda, že aj vy ste hrali tenis, no nakoniec ste sa rozhodli pre futbal? Áno, robil som oba športy naraz. Keď som si však musel vybrať, rozhodol som sa pre futbal. Mal som vtedy asi deväť rokov. Verím, že som urobil správne. Už o niekoľko týždňov sa na Slovensku začnú majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov, na ktorých by ste nemali chýbať. Beriete to ako veľkú šancu predať sa? Samozrejme, že sa budem chcieť ukázať v dobrom svete. Ale nerozmýšľam nad tým, že idem prestúpiť. Mám zmluvu v Jablonci a sústredím sa iba na tento klub. Čo sa týka majstrovstiev Európy, spravím všetko preto, aby som bol pre tím prínos. A či potom príde nejaká ponuka, to sa uvidí. Ak príde, určite ju zvážim. Ako však hovorím, v Jablonci som spokojný a verím, že si s ním budúci rok zahrám v Európe.

EURO U21 na Slovensku V júni sa na ôsmich slovenských štadiónoch uskutočnia majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Kto sú piliere slovenskej reprezentácie? Komu budú držať palce domáci fanúšikovia? Sportnet ponúka rozhovory a príbehy slovenských futbalových mladíkov.

Šampionát je takmer vypredaný, množstvo ľudí ho bude sledovať pri televíznych obrazovkách. Je to pre vás veľká výzva? Nie je to áčko, ale i tak ide o veľké podujatie. Navyše, hrá sa na Slovensku, takže to bude prestíž. Každý hráč chce zažiť takéto zápasy, bude pre nás česť hrať na takom veľkom podujatí. Spravíme všetko preto, aby sme boli úspešní.

Ako vidíte šance slovenského výberu? Konkrétny cieľ sme si zatiaľ nedali, rátam, že sa o ňom budeme baviť na najbližšom zraze. Určite sa však neuspokojíme len s dobrými výkonmi. Primárnym cieľom bude postup zo skupiny. Nečaká nás nič jednoduché, ale na takomto podujatí už ľahkého súpera nemáte. V skupine vyzvete postupne Španielsko, Taliansko a Rumunsko. Španielov sme už porazili, no vieme, že majú veľkú kvalitu. Rovnako ako Taliansko, ktoré má meno vo svetovom futbale. Takisto však nemôžeme podceniť ani Rumunov, ktorí budú chcieť prekvapiť. Na všetkých súperov musíme byť pripravení na dvesto percent a dať zo seba maximum. Tímy si sem neprídu len užiť šampionát, ale každý bude chcieť niečo uhrať. Verím, že domáci fanúšikovia nás podporia a pomôžu nám k úspechu. Počas zápasov budem myslieť na starého otca, ktorý je už v nebíčku. Pretože futbalové gény som zdedil po ňom. On je ten, kto ma motivoval k futbalu a vozil na prvé tréningy. Počas kariéry hral prvú ligu za Trnavu a Prievidzu.

Máte za sebou prvé úspechy. Ako ste sa vlastne dostali k futbalu? Bolo to spontánne. So susedom sme sa bavili, či nevyskúšame futbal, a tak sme išli. Vo futbale ma okamžite podporovala celá rodina, čo si nesmierne vážim. I keď ocino je z iného športu, ale napríklad aj môj krstný hrával futbal.

Vyrastali ste v Akadémii West Hamu. Ako ste sa tam dostali? Absolvoval som tri, štyri skúšky, po ktorých si ma rozhodli nechať. Bol som tam dve sezóny a bolo to pre mňa náročné obdobie, pretože som mal šestnásť, sedemnásť rokov, bol som tam bez rodiny a nevedel som dobre anglicky. Navyše, prišiel koronavírus, takže pobyt v cudzej krajine pre mňa nebol jednoduchý. Veľa mi to však dalo po ľudskej aj futbalovej stránke, za čo som vďačný. Aké to bolo nastupovať za slávny anglický klub? Ako mladému hráčovi mi išlo hlavne o tréningový proces. Každý deň sa o nás starali profesionáli, bývalí hráči Premier League, čo mi strašne veľa dalo. Informácie a skúsenosti od nich ma posúvali vpred a sú na nezaplatenie. Vybavenie, ihriská, regenerácia, kvalitní súperi, to všetko ma posúvalo vpred. Neskôr ste však odišli do Dunajskej Stredy. Prišla možnosť hrať profesionálny mužský futbal, preto som ju prijal.

Spomínali ste, že sa o vás starali bývalí hráči Premier League. Kto napríklad? Trénoval ma Kevin Keen, ktorého si možno niektorí mladší nepamätajú, no v Premier League odohral množstvo zápasov, neskôr trénoval Liverpool. O niečo známejší sú Carlton Cole, ktorý hrával za West Ham či Chelsea a Steve Potts, ktorý je legendou West Hamu, za ktorý odohral vyše päťsto zápasov. Ich cenné rady mi dali nesmierne veľa. Chceli by ste sa raz do vrátiť do Anglicka? Premier League je azda najlepšia liga na svete. Každý futbalista sníva dostať sa do nej, no sú tu aj iné súťaže. Ak by však prišla ponuka z ostrovov, ťažko by sa odmietala. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Budem robiť všetko preto, aby bola moja kariéra úspešná.

Máte pred sebou ešte množstvo sezón. Na ktorý úspech kariéry však spomínate najradšej? Na ligový debut s Dunajskou Stredou, proti Pohroniu som nastupoval z lavičky. A potom to je debut v základnej zostave proti Nitre. Na tieto momenty nikdy nezabudnem. A čo najväčšie sklamanie? Nemôžem povedať, že som zažil sklamanie. Pretože všetko sa v živote pre niečo deje a musíme to brať pozitívne. Negatívne veci sa mi v kariére stali, ale tie ma mali posunúť vpred. Máte pred zápasmi trému? Takú normálnu, prirodzenú, asi ako každý hráč. Akonáhle však rozhodca zapíska, opadne zo mňa a sústredím sa iba na hru.

Aké je vaše obľúbené jedlo, nápoj? Ako športovec dodržujem stravu i pitný režim, ale obľúbené jedno nemám. Je viac jedál, ktoré mi chutia, ale vybrané nemám. Čo rád robíte vo voľnom čase? Narodil sa nám syn, takže čas venujem jemu. On je moja veľká radosť. Rodina je pre mňa číslo jedna a čas strávený s ňou je pre mňa veľmi dôležitý. Máte futbalový vzor, obľúbeného hráča? Futbalový vzor nemám a obľúbeným hráčom je Lionel Messi. Keď som mal desať rokov, dostal som skvelý narodeninový darček, vstupenku na zápas FC Barcelona – Real Madrid. Vďaka známemu zo Španielska sme vedeli, kde je ubytovaný Messi. Tak som sa tam s ním stretol a podali sme si ruky, na čo nezabudnem do konca života.

Brankár Ľubomír Belko prezradil, že pred zápasmi na štadióne spí. Máte aj vy podobný rituál? Ja spím doma (smiech). Pred zápasom vždy pobozkám chrániče, na ktorý mám fotku svojej rodiny. Ale to je asi všetko. Čo by ste pred štartom ME do 21 rokov odkázali fanúšikom? Že nás teší ich veľký záujem. Veríme, že na štadióne vytvoria skvelú atmosféru, pretože hrať pred plnými tribúnami je pre nás väčšia motivácia a zároveň aj odmena. Verím, že nám fanúšikovia pomôžu a dotlačia nás k postupu zo skupiny.