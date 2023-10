Slafkovský bude musieť strieľať góly, inak to bude ťažké, vraví hviezda Spišskej

Myslím si, že každý v tíme hrá dobre. Každý rok chcem prispieť k ofenzívne, čo sa mi darí, ale ide to aj tímu. Nemohol som si ani priať, aby to bolo lepšie.

Bolo to skvelé, pre mňa aj pre moju rodinu. Bol to tím, ktorý som sledoval od malička, bol to výborný zážitok.

Áno aj nie. Bol som mladý. Hral som hokej, mal som to rád, ale nie vždy som bol najväčší pracant. Samozrejme, že občas som si robil svoje veci a nepočúval som iných, taký je hokej a taký je život. Dnes mám tridsať a jasné, že si poviem, že niektoré veci som mal spraviť ináč, ale už to je za mnou.

Slovák Juraj Slafkovský bol draftovou jednotkou v roku 2022, vybral si ho práve Montreal. Určite poznáte atmosféru a tlak, ktorému čelí. Máte pre neho nejakú radu?

Bude musieť streliť nejaké góly. (smiech) Ak ich nedá, nebude to mať ľahké. To je Montreal, ak vyhrávate, je to najlepšie miesto na hranie, ak prehrávate, je to najhoršie. Keď idete do ulíc, každý vás pozná, nemôžete urobiť nič zlé, vždy sa musíte dobre správať.