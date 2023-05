Najnižší a najproduktívnejší. Na MS zažiaril farmár so srdcom biblického Dávida

Práve Grimaldi sa so štrnástimi bodmi stal najproduktívnejším hráčom turnaja a bol zvolený do All-Star tímu šampionátu.

Vždy o ňom pochybovali

Grimaldi patrí k hokejovým priekopníkom štátu Kalifornia. Na západnom pobreží USA síce hrajú až tri kluby, čo je najviac spomedzi všetkých provincií v Severnej Amerike, ale mladíci odtiaľ preferujú skôr iné športy.

Rodák z Anaheimu odohral v NHL 203 zápasov a získal 67 bodov. Aj to mu stačí na to, aby bol desiatym najproduktívnejším Kalifornčanom v histórii súťaže.

Pláže, oceán, Slnko a palmy sa skrátka spájajú s inými športmi. Hokej tu funguje skôr ako biznis než na výchovu talentov. Aj tak sa však občas nájde zjav ako Grimaldi.

Jeho prvý kontakt s hokejom bol cez staršiu sestru. Tá ho pozvala na hokejový duel svojho kamaráta a zvyšok je história.

„Sledoval som to a pomyslel som si: Je to rýchlejšie a zábavnejšie ako bejzbal, mohol by som to vyskúšať. Začal som s in-line hokejom a o pol roka neskôr som pokročil na ľad. Od prvej chvíle som to miloval,“ spomínal Rocco pre nhl.com.