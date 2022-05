Po návrate som bol prekvapený, čo sa na Slovensku deje, spomína Lintner na MS 2002

"Sústredili sme sa na to, čo sme mali rozpracované a že treba ešte dokončiť robotu. A potom to bolo pre mňa veľké prekvapenie, keď som naozaj uvidel, čo sa to na Slovensku vlastne deje, aké sú to oslavy, ako si ľudia užívajú úspech našej reprezentácie," zdôraznil.

Každý z chalanov vtedy zobral tú pozíciu presne tak ako mal. Na tú dobu to bolo dosť moderné, lebo dovtedy sa hokej hrával tak, že zväčša tí najtalentovanejší, najlepší strelci, ofenzívni hráči boli poskladaní od prvej do štvrtej päťky," zaspomínal si Lintner.

Lintnera teší, že na zlatú generáciu nadviazali súčasní reprezentanti, ktorí na zimnej olympiáde v Pekingu vybojovali bronzové medaily. Z ich málo čakaného úspechu však nebol prekvapený.

"Od začiatku som tipoval a prognózoval, že naši pôjdu do prvej štvorky. Rátal som však, že skončia štvrtí. O jedno miesto som sa, chvalabohu, pomýlil. Toto mužstvo je dosť mladé, čo dáva právo hokejovému fanúšikovi očakávať pekné výsledky a umiestnenia v horných pozíciách na MS oveľa častejšie, ako raz za desať rokov," povedal.

Podľa Lintnera je aj z tohto pohľadu úplne oprávnené mať aj pred nasledujúcimi MS vo Fínsku veľké očakávania.

"Minimálne si myslím, že sa fanúšikovia dočkajú postupu do štvrťfinále a tam už uvidíme a dúfam, že nestretneme Čechov, lebo tým by som sa rád tento rok vyhol," dodal strelec rozhodujúceho nájazdu v semifinále so Švédmi v roku 2002.

Višňovského tešia nové talenty

Lintnerov niekdajší spoluhráč Ľubomír Višňovský si spomína najmä na posledné striedanie počas finálového zápasu s ruskou reprezentáciou.

"Keď dal Peťo Bondra gól, už som si bol istý, že my gól nedostaneme, už to udržíme a budeme majstri sveta. Sú to chvíle, ktoré človek zažije možno raz za život. Takže to bolo neuveriteľné," povedal.

Príjemné spomienky má na následné oslavy: "Vo Švédsku sme to nejako oslávili, ale všetky tie hlavné smerovali na Slovensko. Ľudia nás vítali od letiska až po námestie, kde sme mali veľký ošiaľ a potom celé leto bola jedna veľká diskotéka," uviedol pre TASR.