Extrémistické gesto vyvolalo diplomatický spor, prezident Turecka však do Nemecka vycestuje

ANKARA. Sobotňajšie stretnutie štvrťfinále futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku medzi výbermi Holandska a Turecka bude v hľadisku Olympijského štadióna v Berlín sledovať osobne aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Pre cestu do Berlína sa rozhodol napriek tomu, že Nemecko a Turecko sa dostali do diplomatického sporu, keďže turecký stopér Merih Demiral oslavoval gól do siete Rakúšanov v utorkovom osemfinále gestom spojeným s tureckou militantnou krajne pravicovou organizáciou Ulku Ocaklari, ktorá je známa pod označením Šedí vlci.