Angličania opäť herne sklamali. Southgate: Musíme nájsť riešenie našich problémov

FRANKFURT. Situácia v C-skupine EURO 2024 v Nemecku (ME vo futbale) je otvorená aj po zápasoch druhého kola. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Angličania nevyužili šancu na potvrdenie postupu a prvého miesta v tabuľke, keď len remizovali s Dánskom 1:1. "Albión" však vedie skupinu so štyrmi bodmi a má najlepšiu východiskovú pozíciu. Dáni a Slovinci, ktorí prišli proti Srbom o víťazstvo v nadstavenom čase, majú zhodne dva body. Balkáncov udržal v hre o účasť vo vyraďovacej fáze Luka Jovič, skóroval zo záverečnej akcie stretnutia.

Jeden z topfavoritov šampionátu začal vo Frankfurte lepšie. Strele Phila Fodena chýbala presnosť, no po štvrťhodine hry zaváhal dánsky obranca Andreas Christensen a prihrávka Kylea Walkera sa odrazila ku Harrymu Kaneovi, ktorý zakončil ľavačkou presne k pravej žrdi. Kapitán Anglicka strelil už 64. reprezentačný gól a potvrdil pozíciu historicky najlepšieho kanoniera národného tímu. Súper však odpovedal ešte v prvom polčase, keď po nepresnej prihrávke práve Kanea napriahol takmer z 30 metrov Morten Hjulmand a zaskočil brankára Jordana Pickforda.

Musíme nájsť riešenie, hovorí Southgate "Čaká nás obrovské množstvo práce, to je zrejmé z dvoch výkonov, ktoré sme podali. Jednoznačne to nebolo to, v čo sme dúfali. Chápeme, že ľudia budú z výkonov sklamaní, a to právom. Musíme ich výrazne zlepšiť," uviedol kouč Gareth Southgate pre oficiálnu webstránku šampionátu. Jeho mužstvo sa mohlo v 56. minúte dostať opäť do vedenia, ale Foden spoza šestnástky opečiatkoval žrď. Southgate poslal v záverečnej 20-minútovke na ihrisko trojicu Jarrod Bowen, Ollie Watkins a Eberechi Eze, ale druhý gól v sieti Dánska to neprinieslo. Angličania boli v útoku menej aktívnejší (11:16 na strely, na bránu 4:7), čo sa im stalo aj v prvom zápase proti Srbsku (5:6). "Na veľkých turnajoch nie sú ľahké zápasy a myslím si, že sa to ukazuje. Sme na čele skupiny a vieme, že sa môžeme zlepšiť. Uvedomujeme si, že doma bude asi trochu sklamanie z výkonov. Musíme však zostať pokojní a ísť krok za krokom," zdôraznil Kane.

Finalista ME 2020 nastúpi v utorok o 21.00 h v záverečnom dueli v skupine proti Slovinsku. Podľa Southgatea sa musí tím zlepšiť vo viacerých činnostiach: "Mali sme problémy s kontrolou hry, čo viedlo k nervozite hráčov. To musí byť lepšie, ak chceme ísť na turnaji ďaleko," uviedol a dodal: "Musíme si tieto dva zápasy poriadne zanalyzovať a nájsť riešenie našich problémov. V najbližších dňoch na tom budeme tvrdo pracovať." Môžeme hrať proti najlepším, hovorí Damsgaard Dánom sa zisk bodu málil. "Verili sme, že môžeme vyhrať. Nemôžem povedať, že sme sklamaní, ale je to škoda. Hrali sme dobre a najdôležitejšie bude, aby sme rovnaký výkon podali aj v ďalších zápasoch," povedal tréner Kasper Hjulmand podľa uefa.com. Aj podľa krídelníka Mikkela Damsgaarda mužstvo predviedlo kvalitný výkon: "Myslím si, že to bol veľmi tesný zápas. Ukázali sme, čoho sme schopní a udržali sme energiu aj v druhom polčase. Mali sme aj šance na to, aby sme zápas vyhrali. Dokázali sme si, že môžeme hrať proti najlepším tímom na svete."

Severanov čaká v utorok o 21.00 h duel so Srbskom. Semifinalisti z predchádzajúceho európskeho šampionátu chcú preniesť výkon zo zápasu s Anglickom aj do tohto stretnutia a získať tri body. "Mám pocit, že sme na dobrom mieste v tabuľke. Verím, že si sebavedomie prenesieme aj do najbližšieho zápasu. Musíme vyhrať, aby sme postúpili," konštatoval dánsky obranca Joachim Andersen.

Fotka zo zápasu Anglicko - Dánsko. (Autor: TASR/AP)

Kek: Futbal vie byť krutý V prvom štvrtkovom zápase C-skupiny boli Slovinci blízko k prvému triumfu na scéne ME. V mníchovskej Allianz aréne ich do vedenia poslal v 69. minúte Žan Karničnik. Pravý bek získal loptu na vlastnej polovici, vyviezol ju do brejku a nakoniec aj poslal do siete po centri z ľavej strany od Maxa Elšnika. "Prvých 80 minút sme hrali fenomenálne. Počas prvého polčasu sme mali aj veľké šance. Len v posledných desiatich minútach sme poľavili v koncentrácii. Z tohto výsledku môžeme byť sklamaní viac ako Srbsko, ale môžeme byť veľmi hrdí na to, čo sme už na tomto turnaji ukázali." Podľa trénera Matjaža Keka mužstvo potvrdilo, že je na ME právom: "Futbal vie byť krutý, ale som si istý, že tento tím sa dočká vykúpenia. Odohrali sme odvážny a poctivý zápas." Slovinci tak po remíze s Dánskom (1:1), získali bod aj so Srbskom a sú v tabuľke na treťom mieste. Ak chcú pomýšľať na postup, musia zabodovať aj proti Anglicku. "Vedeli sme, že Srbsko je nebezpečné zo štandardiek. Možno sme poľavili v koncentrácii, ale napriek tomu som hrdý na hráčov. Anglicko bude jednoznačný favorit duelu, ale tak to bolo aj proti Dánsku a Srbsku. Musíme sa dobre pripraviť," dodal Kek.

Nikdy sme sa nevzdali, hovorí kouč Srbska Srbi to mali proti pevnému defenzívnemu bloku veľmi ťažké, najmä keď im chýbala presnosť vo finálnych prihrávkach a centroch. Vyšiel im až ten posledný, keď v piatej minúte nadstaveného času skóroval hlavou po rohu Jovič. "Je úžasné skórovať takto, ale pokojne by som to vymenil za víťazstvo. Som rád, že sme si zabezpečili prvý bod a udržali sa v hre. Slovinsko bolo naozaj dobré. Bolo pre nás veľmi ťažké si s nimi poradiť, ale toto je najspravodlivejší výsledok. Teraz sa plne sústredíme na Dánsko," uviedol strelec vyrovnávajúceho gólu.

Luka Jovič oslavuje gól v zápase Slovinsko - Srbsko na EURO 2024. (Autor: TASR/AP)

Jeho výkon ocenil aj tréner Dragan Stojkovič: "Jovič je úžasný hráč. Som veľmi spokojný s jeho výkonom. Stačí mu málo priestoru a môže byť veľmi nebezpečný. Som rád, že dal gól, pre tím aj pre jeho vlastné sebavedomie." Kormidelník veril vo vyrovnanie až do konca: "Nikdy sme sa nevzdali. Vytvorili sme si toľko šancí, ale jednoducho sme nedokázali viac skórovať. Nechceli sme sa zmieriť s prehrou so Slovinskom a to sa nám nakoniec vyplatilo."