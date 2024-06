Slovinsko už oslavovalo, zanedbalo však záver zápasu. Srbsko strelilo prvý gól v najlepšom momente

EURO 2024 - skupina C

Správu aktualizujeme

MNÍCHOV. Futbalisti Slovinska dnes remizovali v zápase skupiny C na EURO 2024 (ME vo futbale) so Srbskom 1:1.

Do vedenia ich poslal v 69. minúte Žan Karničnik a keď už sa zdalo, že si odnesú všetky tri body, v piatej nadstavenej minúte vyrovnal z poslednej akcie zápasu Luka Jovič. Tím Matjaža Keka má po druhom kole na konte dva body, Srbi získali prvý.