Veľké testy pred MS vo futbale. Prípravné zápasy ponúknu atraktívne šlágre

Marcový asociačný termín sa bude niesť nielen v znamení bojov o posledné miestenky na futbalové MS v USA, Kanade a Mexiku, ale svoje sily zoskupia a otestujú aj istí účastníci šampionátu v prípravných stretnutiach.
Už vo štvrtok sa môžu fanúšikovia svetového futbalu tešiť na šláger Brazília - Francúzsko, v najbližších dňoch sa stretnú aj Švajčiarsko s Nemeckom či Holandsko s Nórskom.
Brazílčania sa v juhoamerickej kvalifikácii trápili a so šiestimi prehrami v 18 zápasoch skončili piati. Už pod vedením nového trénera Carla Ancelottiho sa na MS pokúsia získať rekordný šiesty titul a prvý od roku 2002.
Najprv ich v massachusettskom Foxborough preveria dvojnásobní svetoví šampióni Francúzi (1998, 2018) a o šesť dní nato si v Orlande na Floride zahrajú proti Chorvátom, ktorí ich vyradili vo štvrťfinále MS v Katare.
Ancelotti na MS nezoberie Neymara
Najväčší rozruch v brazílskom tábore spôsobila nominačná absencia Neymara, ale Ancelotti si za svojím rozhodnutím stojí.
„Je to fyzický problém, nie technický. S loptou je skvelý, ale potrebuje sa fyzicky zlepšiť, pretože v mojich očiach a v očiach môjho trénerského tímu nie je stopercentný. Takže musí ďalej pracovať, aby sa na tých sto percent vrátil,“ citovala talianskeho kouča agentúra AFP.
V drese „Les Bleus“ vyvolávala ešte pred pár dňami otázniky účasť kapitána Kyliana Mbappeho, ktorého trápili problémy s kolenom.
V uplynulých dueloch Realu Madrid proti Manchestru City a mestskému rivalovi Atleticu už nastúpil aspoň z lavičky a vyzerá, že trénerovi Didierovi Deschampsovi bude k dispozícii.
„Je to za mnou. Dodržiaval som protokol a chcel som postupne opäť začať hrať. Dúfam, že budem môcť štartovať počas tejto reprezentačnej prestávky a opäť začnem byť rozhodujúcim hráčom,“ uviedol 27-ročný krídelník. Francúzov, ktorí vyhrali kvalifikačnú D-skupinu, čaká po stretnutí s Brazíliou ďalší súper z Južnej Ameriky – Kolumbia.
Víťazi „slovenskej“ A-skupiny Nemci narazia na najlepší tím „béčka“ Švajčiarsko. Hráči „Nationalelf“ sú po posledných dvoch nevydarených šampionátoch motivovaní predviesť to najlepšie a okrem iného chcú čerpať z nasadenia, ktoré predviedli v záverečnom súboji kvalifikácie proti Slovensku (6:0).
„Tak si to predstavujeme, v rovnakom štýle a s rovnakým prístupom. Spôsob, akým sme tam jeden pre druhého hrali, musí byť základ každého jedného zápasu,“ konštatoval kapitán Joshua Kimmich. Nemecko najskôr odcestuje do Bazileja a o tri dni neskôr privíta v Stuttgarte reprezentáciu Ghany.
Haaland bude oddychovať
Zaujímavý duel sľubujú Holanďania a Nóri, ktorí si zmerajú sily v Amsterdame. „Oranjes“ vyhrali kvalifikačnú G-skupinu s bilanciou šesť víťazstiev a dve remízy, Severania ovládli I-skupinu bez straty bodu, pričom dvakrát dokázali zdolať Talianov rozdielom triedy (3:0, 4:1).
Nórsky kanonier Erling Haaland bol so 16 gólmi suverénne najlepším strelcom európskej kvalifikácie, druhý Memphis Depay z Holandska mal o osem presných zásahov menej, ale obaja vzájomný duel vynechajú.
Zatiaľ čo Depaya trápi zranenie a z nominácie Ronalda Koemana vypadol, nórsky tréner Stale Solbakken chce nechať Haalanda oddychovať.
„Erling má najväčšie zápasové aj cestovné vyťaženie, hral na štyroch turnajoch. Preto je pre mňa dôležité, aby sme mu teraz mohli dopriať nejaký čas oddych, aby mal po návrate jednoduchší každodenný život.
Keby išlo o kvalifikáciu, tak by tie dva zápasy odohral, ale pre národný tím je najdôležitejšie, aby sme mali na majstrovstvách sveta tím s najväčším prebytkom,“ vysvetlil Solbakken pre nórske noviny VG. Útočník Manchestru City by však mal byť k dispozícii na utorkový zápas proti Švajčiarsku.
Zaujímavú skúšku má pred sebou druhý bezchybný tím kvalifikácie Anglicko, ktoré sa vo Wembley stretne s Uruguajom a neskôr s Japonskom.
Tréner reprezentácie Thomas Tuchel nominoval na zraz až 35 hráčov a avizoval, že káder rozdelí na dve skupiny: „Každý si v tíme nájde svoje miesto a každý dostane aj pozornosť, akú si zaslúži. Preto sme káder rozdelili. Dá nám to príležitosť, aby sme si pozreli nových hráčov, ale aj tých, ktorí počas posledných troch zrazov veľmi nehrali.“
Španieli prekvapili nomináciu štyroch brankárov
Úradujúci majstri Európy Španieli najprv privítajú Srbsko a potom si zmerajú sily s Egyptom. Do kádra „La Furia Roja“ sa po zranení vrátil držiteľ Zlatej lopty za rok 2024 Rodri.
Stretnutie s Egyptom sa malo pôvodne odohrať v Katare, ale pre vojenský konflikt na Blízkom východe sa napokon uskutoční v Barcelone. Tréner Luis de la Fuente prekvapil nomináciou až štyroch brankárov, premiérovú pozvánku do reprezentácie dostal Joan Garcia z FC Barcelona.
„Tradície sú na to, aby sa menili. Neznamená to, že budeme vždy pozývať štyroch brankárov, ale toto bol ten správny moment na to, aby sme sem týchto hráčov priviedli. Vzhľadom na všetko, čo sa môže stať odteraz do júna, sú všetci potenciálnou možnosťou.
Sú tu aj veľmi talentovaní hráči, ktorí sa tešia zo silných sezón a zaslúžia si tu byť. V našich mysliach už hráme majstrovstvá sveta, a to je mentalita, ktorú musíme mať,“ povedal 64-ročný kormidelník pre oficiálny web Španielskej futbalovej federácie.
Marcový asociačný termín je pre národné tímy generálkou pred svetovým šampionátom, ktorý sa začne 11. júna a potrvá do 19. júla. Titul z Kataru budú obhajovať Argentínčania, ktorých čakajú prípravné zápasy proti africkým zástupcom Mauritánii a Zambii.