Gauffovej pomohla aj finta na búrlivé publikum. Sabalenková vymenovala, čo všetko zlepšila

Svetová jednotka prešla do grandslamového finále takmer ako nôž maslom, keďže až do semifinále nestratila ani set.

Svetová dvojka stratila na svojej ceste do finále rovnako iba jeden set, a to vo štvrťfinále s nasadenou sedmičkou a víťazkou tohtoročného Australian Open, krajankou Madison Keysovou.

"Bolo to prvýkrát, čo som tu hrala proti francúzskej tenistke. Bola som psychicky pripravená, že podpora bude z 99 percent na jej strane, takže som sa to snažila odfiltrovať. Keď volali jej meno, ja som si zase vravela svoje, aby som sa upokojila," povedala Gauffová.

Sabalenková vs. Gauffová

Gauffová presne vie, čo robiť, aby Sabalenkovú zdolala v grandslamovom finále. Už sa jej to podarilo na US Open 2023.

"Myslím, že som sa len snažila ísť do úderov a byť agresívna. Je to samozrejme niekto, kto má veľké údery a pôjde do toho agresívne. Musím s tým počítať a urobiť všetko pre to, aby som tomu nejako čelila," povedala Američanka.

Lenže odvtedy už ubehlo niekoľko mesiacov. Naviac sama Sabalenková po semifinálovom zápase zmienila zlepšenia, ktoré sa jej podarilo natrénovať.