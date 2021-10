Iba jedna Slovenka má A-limit. Plavci cestujú na majstrovstvá Európy

S prípravou som spokojná, aj keď na konci leta som bola zasa dva týždne bez vody, lebo som bola chorá, čím sa mi príprava trochu narušila. Potom to však už bolo bez výpadkov a šla som naplno v októbri aj na Svetovom pohári v Budapešti aj nedávno na pohári v Šamoríne som plávala z plného tréningu.

"Chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky, zaplávať si osobné rekordy. Bola by som veľmi rada, keby som dosiahla na nejaké semifinále. Môj tréner vraví, že najviac si môžem trúfať v polohovke na 400 metrov a potom aj na prsiarskej dvojstovke. Ja osobne mám vždy lepší pocit na prsiarskej trati, takže uvidíme.

Devätnásťročná plavkyňa je jedinou Slovenkou, ktorá na ME cestuje so splneným A-limitom. "Na každé vrcholné preteky sa snažím kvalifikovať ‚áčkovým’ limitom, som s tým stotožnená. Aj teraz viem, na čo približne mám a s akými časmi do Kazane idem," doplnila.

V Kazani budú plavci bojovať o limity na svetový šampionát v krátkom bazéne, ktorý je na programe v druhej polovici decembra v Abú Zabí.