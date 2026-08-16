Olympijská medailistka prekonala vlastný svetový rekord. Ovládla aj štafetu na 4x100 m

Kate Douglassová.
Kate Douglassová. (Autor: x/ dgt.report)
TASR|16. aug 2026 o 07:20
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Kate Douglassová na panpacifickom šampionáte v Los Angeles dvakrát za deň vylepšila svetový rekord.


Americká plavkyňa Kate Douglassová zlepšila v priebehu pár hodín svoj vlastný svetový rekord na 50 m v.sp.

V rozplavbách na panpacifickom šampionáte v Los Angeles najskôr dosiahla čas 23,49 a vo finále ho vylepšila na hodnotu 23,19 sekúnd.

Američanka najskôr o šesť stotín vylepšila doterajšie maximum svojej krajanky Gretchen Walshovej z júnového mítingu v Ríme, vo finále bola ešte rýchlejšia.

Skvelý večer zavŕšila ďalším titulom, keď doviedla americké ženy k dominantnému víťazstvu v štafete na 4x100 metrov v polohovke.

Ich čas 3:50,43 je rekordom podujatia. Austrália skončila druhá s časom 3:55,09.

Douglassová štartovala aj v disciplíne 200 m prsia, ale nestačila na Alexanne Lepageovú z Kanady.

Douglassová je päťnásobná olympijská medailistka. Na MS v roku 2024 získala striebro v disciplíne 50 metrov voľným spôsobom, ale na OH v Paríži v roku 2024 v tejto disciplíne neštartovala.

Vodné športy

    Kate Douglassová.
    Kate Douglassová.
    Olympijská medailistka prekonala vlastný svetový rekord. Ovládla aj štafetu na 4x100 m
    dnes 07:20
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