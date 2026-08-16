Olympijská medailistka prekonala vlastný svetový rekord. Ovládla aj štafetu na 4x100 m

Americká plavkyňa Kate Douglassová zlepšila v priebehu pár hodín svoj vlastný svetový rekord na 50 m v.sp.
V rozplavbách na panpacifickom šampionáte v Los Angeles najskôr dosiahla čas 23,49 a vo finále ho vylepšila na hodnotu 23,19 sekúnd.
Američanka najskôr o šesť stotín vylepšila doterajšie maximum svojej krajanky Gretchen Walshovej z júnového mítingu v Ríme, vo finále bola ešte rýchlejšia.
Skvelý večer zavŕšila ďalším titulom, keď doviedla americké ženy k dominantnému víťazstvu v štafete na 4x100 metrov v polohovke.
Ich čas 3:50,43 je rekordom podujatia. Austrália skončila druhá s časom 3:55,09.
Douglassová štartovala aj v disciplíne 200 m prsia, ale nestačila na Alexanne Lepageovú z Kanady.
Douglassová je päťnásobná olympijská medailistka. Na MS v roku 2024 získala striebro v disciplíne 50 metrov voľným spôsobom, ale na OH v Paríži v roku 2024 v tejto disciplíne neštartovala.