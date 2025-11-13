Boj o majstrovstvá sveta sa blíži ku koncu. Istota len pre Anglicko a Slováci naďalej v hre

Futbalisti Nórska
Futbalisti Nórska (Autor: TASR/NTB via AP)
TASR|13. nov 2025 o 06:00
Slováci sa pobijú v Košiciach o istotu baráže so Severným Írskom.

BRATISLAVA. Od štvrtka do utorka vrcholí skupinová fáza európskej kvalifikácie na futbalové MS 2026 v USA, Mexiku a Španielsku.

Vo väčšine z 12 skupín je boj o priamu miestenku i baráž otvorený. Až posledný desiaty hrací deň rozhodne o dvojici postupujúcich v „slovenskej“ A-skupine.

Vedúce Nemecko je o skóre pred „sokolmi“ a tento týždeň ho čaká zápas v Luxemburgu, kde sa očakáva jasná výhra hostí, kým Slováci sa pobijú v Košiciach o istotu baráže so Severným Írskom.

Dianie v „áčku“ sa tak uzavrie 17. novembra v Lipsku a Belfaste.

Kosovo za premiérovou účasťou

Zaujímavá situácia je v B-skupine, kde je Kosovo na nádejnej ceste za premiérovou účasťou na veľkom podujatí. Účasť v baráži môže spečatiť vo štvrtok v Ľubľane a na záver by tak malo šancu pobiť sa o priamy postup so Švajčiarmi.

Tí majú o tri body viac a pokiaľ nezaváhajú proti poslednému Švédsku, v Prištine im s istotou stačí remíza. „Je radosť sledovať tento tím,“ povedal tréner Murat Yakin o reprezentácii Helvétov.

Vyrovnanejšia situácia je v C-skupine s Dánskom a Škótskom. Obe reprezentácie majú v štvorčlennom „céčku“ po 10 bodov a ak nezaváhajú proti Bielorusku a v Grécku, zvedú v Glasgowe priamy duel o priamy postup.

Dáni chýbali od roku 1998 na MS len dvakrát, Škóti tam boli naposledy práve počas turnaja vo Francúzsku (1998). „Sme dve stretnutia od veľkých vecí,“ povedal škótsky útočník Che Adams.

Francúzi majú postup vo svojich rukách

Domáci majstri zo spomínaného šampionátu a finalisti z katarských MS 2022 naposledy prekvapivo remizovali na Islande 2:2.

Postup však majú stále vo svojich rukách – ako lídri D-skupiny privítajú Francúzi Ukrajinu, ktorá je o jednu priečku a tri body za nimi.

Ukrajinci boli na svetovom šampionáte len raz v roku 2006, keď postúpili do štvrťfinále. „Vždy hráme na víťazstvo, v zápasoch na tejto úrovni je možné všetko. Budeme bojovať,“ povedal ich tréner Sergij Rebrov podľa uefa.com.

„Spanilú jazdu“ prežívajú majstri Európy zo Španielska, ktorí sú stopercentní a neinkasovali v ani jednom zo štyroch zápasov E-skupiny.

Najbližšie sa predstavia v Gruzínsku, kde môžu v prípade remízy alebo výhry Bulharov v Turecku vybojovať priamy postup. „Chceme viac, oveľa viac,“ povedal kouč Luis de la Fuente.

S druhým miestom sú v podstate zmierení Maďari, ktorí strácajú v F-skupine na Portugalsko s legendárnym Cristianom Ronaldom päť bodov dva zápasy pred koncom.

Favorit „efka“ potrebuje vyhrať v Írsku, keďže sa mu nepodarilo spečatiť postup v októbri, keď remizoval s Maďarskom 2:2. „Druhé miesto je realistický cieľ,“ povedal Attila Szalai, ktorý sa v Lisabone postaral o vyrovnávajúci gól.

Oba presné zásahy domácich zariadil kapitán Ronaldo.

Holandsko môže vo Varšave spečatiť postup

Na čele G-skupiny sú Holanďania s trojbodovým náskokom pred Poľskom. V piatok sa tieto dva tímy stretnú vo Varšave a „oranjes“ môžu spečatiť svoj postup, zároveň je však Poľsko jediným tímom, ktorý im v tom môže zabrániť. „Počas nasledujúceho asociačného termínu môžeme spečatiť postup a dosiahnuť náš cieľ,“ povedal kapitán Virgil van Dijk.

Situáciu v H-skupine zamotali v októbri Cyprus a Rumunsko. Ostrovania remizovali s druhou Bosnou a Hercegovinou 2:2 a Rumuni doma prekvapivo získali tri body s vedúcim Rakúskom (1:0).

To čaká duel na Cypre – ak vyhrá a Rumunsko potvrdí svoju formu aj v bosnianskej Zenici, pôjdu Rakúšania na prvé MS od roku 1998. „To víťazstvo má význam len vtedy, ak prinesie ďalšie,“ zhodnotil rumunský kouč Mircea Lucescu.

Nóri na San Sire proti Talianom o prvenstvo

Na prvé MS od roku 1998 sú na najlepšej ceste aj Nóri s hviezdnym Erlingom Haalandom, keďže vedú so stopercentnou bilanciou I-skupinu o skóre pred Talianskom.

Obe krajiny už majú istú baráž a severania môžu spečatiť postup proti Estónsku ak „azzurri“ zaváhajú v Moldavsku.

Otázkou oslovského zápasu bude, či Haaland zvýši počet gólov v kvalifikácii (12) a priblíži sa k rekordnému zápisu Roberta Lewandowského spred ôsmich rokoch (16).

O priamom postupujúcom však rozhodne zrejme až nedeľné stretnutie na milánskom San Sire medzi domácimi a Nórmi. Tí vyhrali v úvode kvalifikácie nad papierovým favoritom 3:0.

Spečatenie postupu sa očakáva od Belgičanov v Kazachstane, kým Wales a Severné Macedónsko sa v J-skupine pobijú o baráž. „Musíme sa pozbierať a to aj urobíme,“ povedal waleský stredopoliar Ethan Ampadu.

S istotou postupu na záverečný turnaj nastupujú do posledného asociačného termínu hlavnej fázy kvalifikácie UEFA ako jediní Angličania, ktorí si už zaistili prvenstvo v K-skupine.

O barážovú pozíciu na diaľku zabojujú Albánsko a Srbsko. „Tento tím nikdy nestratil dušu ani srdce.

Vieme, že iná cesta vpred neexistuje,“ povedal Sylvinho, tréner albánskej reprezentácie, ktorá zaujala vlani na ME v náročnej B-skupine so Španielskom, Talianskom a Chorvátskom a čaká na premiéru na MS.

Zaujímavá je situácia v L-skupine, kde pútajú pozornosť Faerské Ostrovy. Postup na úkor Chorvátska či druhé miesto na úkor Česka však zrejme nedosiahnu.

Ostrovný štát, ktorý nebol nikdy na veľkom turnaji, figuruje na treťom mieste a po výhrach nad Čiernou Horou a Českom si v Rijeke trúfa aj na domácich Chorvátov.

Na baráž by však Faerčania potrebovali „výbuch“ Čechov proti poslednému Gibraltáru. „V tíme panuje úplná viera, že môžeme ísť do Chorvátska a vyhrať,“ povedal faerský obranca Odmar Faerö pred duelom v Chorvátsku.

Program kvalifikácia MS vo futbale 2026 - 5. a 6. kolo

Skupina A

piatok 14. novembra:

20:45 Slovensko - Severné Írsko

20:45 Luxembursko - Nemecko

pondelok 17. novembra:

20:45 Nemecko - Slovensko

20:45 Severné Írsko - Luxembursko

Skupina B

sobota 15. novembra:

20:45 Švajčiarsko - Švédsko

20:45 Slovinsko - Kosovo

utorok 18. novembra:

20:45 Švédsko - Slovinsko

20:45 Kosovo - Švajčiarsko

Skupina C

sobota 15. novembra:

20:45 Grécko - Škótsko

20:45 Dánsko - Bielorusko

utorok 18. novembra:

20:45 Škótsko - Dánsko

20:45 Bielorusko - Grécko

Skupina D

štvrtok 13. novembra:

18:00 Azerbajdžan - Island

20:45 Francúzsko - Ukrajina

nedeľa 16. novembra:

18:00 Ukrajina - Island

18:00 Azerbajdžan - Francúzsko

Skupina E

sobota 15. novembra:

18:00 Turecko - Bulharsko

18:00 Gruzínsko - Španielsko

utorok 18. novembra:

20:45 Španielsko - Turecko

20:45 Bulharsko - Gruzínsko

Skupina F

štvrtok 13. novembra:

18:00 Arménsko - Maďarsko

20:45 Írsko - Portugalsko

nedeľa 16. novembra:

15:00 Portugalsko - Arménsko

15:00 Maďarsko - Írsko

Skupina G

piatok 14. novembra:

18:00 Fínsko - Malta

20:45 Poľsko - Holandsko

pondelok 17. novembra:

20:45 Holandsko - Litva

20:45 Malta - Poľsko

Skupina H

sobota 15. novembra:

18:00 Cyprus - Rakúsko

20:45 Bosna a Hercegovina - Rumunsko

utorok 18. novembra:

20:45 Rumunsko - San Maríno

20:45 Rakúsko - Bosna a Hercegovina

Skupina I

štvrtok 13. novembra:

18:00 Nórsko - Estónsko

20:45 Moldavsko - Taliansko

nedeľa 16. novembra:

20:45 Izrael - Moldavsko

20:45 Taliansko - Nórsko

Skupina J

sobota 15. novembra:

15:00 Kazachstan - Belgicko

18:00 Lichtenštajnsko - Wales

utorok 18. novembra:

20:45 Wales - Macedónsko

20:45 Belgicko - Lichtenštajnsko

Skupina K

štvrtok 13. novembra:

20:45 Anglicko - Srbsko

20:45 Andorra - Albánsko

nedeľa 16. novembra:

18:00 Srbsko - Lotyšsko

18:00 Albánsko - Anglicko

Skupina L

piatok 14. novembra:

20:45 Chorvátsko - Faerské ostrovy

20:45 Gibraltár - Čierna Hora

pondelok 17. novembra:

20:45 Česko - Gibraltár

20:45 Čierna Hora - Chorvátsko

Reprezentácie

Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko . - Slovensko - šport - futbal - MS - kvalifikácia - SR - Nemecko - A - skupina - BAX
Dobrý kšeft, jeho zákroky sú šou. Slovák ovládol najlepšiu ligu sveta
Pavol Spál|teraz
