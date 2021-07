Výmena trénera je slovenský folklór. Prvá nastane v DAC, vraví reportér

BRATISLAVA. Okrem olympiády v Tokiu sa v piatok úvodným zápasom Trenčín - Zlaté Moravce začína aj nová sezóna najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Zvyšných päť súbojov je na programe cez víkend. Aká bude nová sezóna Fortuna ligy? V ankete Sportnetu odpovedajú futbaloví odborníci na tieto otázky: 1. Ktoré tímy budú bojovať o titul? A kto ho napokon získa? 2. Ktoré tímy budú bojovať o záchranu? A kto napokon zostúpi? 3. Kto bude osobnosťou ligy a kto najlepším strelcom? 4. Koľko bude v sezóne trénerských zmien? Kde bude prvá?

Marek Sapara (tréner) 1. Bude to podobné ako v minulej sezóne. Slovan je najväčší favorit. A bude naháňaný Dunajskou Stredou, ku ktorej sa môžu pridať Žilina a Trnava. Slovan má najsilnejší káder a najväčší rozpočet. Navyše prišiel ambiciózny tréner Vladimír Weiss. Titul nedostane Slovan zadarmo. Aj vlani ho dlhšie trápila Dunajská Streda, ktorá aj teraz najviac pritlačí. Kvalitné mužstvo poskladala aj Trnava. Uvidíme, či udržia eufóriu z konca minulej sezóny.

2. Podľa skúsenosti z minulej sezóny je náročné hovoriť, kto vypadne. Niektoré kluby majú problémy. Najväčšie zrejme Senica. Je to jeden z tímov, ktoré kričia, že budú mať v sezóne ťažkosti. V ostatných tímoch sa môže udiať čokoľvek. Vlani vystrelili Zlaté Moravce a skončili piate. Otázne je, kto ďalší sa dostane do vrchnej šestky. V tej dolnej to bude opäť vyrovnané. Eufória môže byť v Liptovskom Mikuláši, hoci veľkým mínusom je, že domáce zápasy bude hrávať v Poprade.

3. Pre zranenie budú chýbať maďarskí reprezentanti Dávid Holman a Zsolt Kalmár, ktorí prinášali futbalovú radosť. Niekto ich musí nahradiť. Napríklad Vlado Weiss mladší. Keď bude zdravotne v poriadku a fyzicky pripravený, môže byť ozdobou ligy. Škoda, že odišli Ladislav Almási z Ružomberka, Dawid Kurminowski zo Žiliny a na odchode je Eric Ramírez z Dunajskej Stredy.

Fortuna liga - prvé kolo Piatok o 20.00: Trenčín - Zlaté Moravce Sobota o 18.00: Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava, Ružomberok - Senica Nedeľa o 17.00: Michalovce - Dunajská Streda, 18.00: Žilina - Sereď, 20.00: Trnava - Pohronie

Kráľa strelcov nespravíte z niekoho, kto nemá podporu. Kandidáti na top strelca môžu byť v Slovane. Možno o túto pozíciu budú bojovať aj dvaja spoluhráči. 4. Na Slovensku je móda pri prvých problémoch a niekoľkých zlých výsledkoch meniť trénera. Zmeny budú viaceré, ale netrúfam si povedať, kto je prvý ašpirant na vyhodenie. Keď to obrátim, prvá zmena nebude v Liptovskom Mikuláši. Urobili veľký úspech, vyhrali druhú ligu, hoci sa s tým nerátalo. Tréner Marek Petruš dostane čas, aby sa ukázal aj v lige. Hoci úvodné štyri kolá proti Slovanu, Dunajskej Strede, Trnave či Žiline pre nich neveštia nič dobré. Pre každé mužstvo je dôležité zachytiť úvod. V Ružomberku nás s Jánom Hasprom šli predvlani po šiestich kolách odvolávať, ale napokon sme sa dostali až do Európskej ligy.

Norbert Hrnčár (tréner) 1. Oproti minulému ročníku sa na prvých priečkach veľa nezmení. V Slovane je vždy imperatív víťazstiev a titulov. Tréner Vladimír Weiss je s tým stotožnený a urobí všetko pre to, aby bol Slovan úspešný. Aj v najbližšej sezóne klub obháji pozíciu majstra. Trnava sa posilnila zaujímavými hráčmi. Nepríjemná bude Dunajská Streda, ktorá sa ešte posilní a bude silnejšia. Keď Žilina stabilizuje výkony, môže byť zaujímavým tímom.

Tieto štyri tímy si to rozdajú o pohárové priečky. K nim sa do hornej šestky môžu pridať Trenčín, Zlaté Moravce či Ružomberok. 2. Mužstvá v slovenskej lige sú dlhodobo rozdelené na dve časti. Vždy sa môže dostať do prvej šestky nečakaný tím, ale k extrémnemu preskupeniu pozícií nepríde. Senica má ťažkosti, ale dostane sa z nich. Kto vypadne z ligy, si netrúfam tipovať. Sú tam mužstvá, ktoré pravidelne hrajú o záchranu a záleží, kto z nich bude odvážnejší a konštantnejší v bodových ziskoch. 3. V lige je veľa zaujímavých hráčov a môže vyskočiť aj niekto, o kom by sme to teraz nepovedali. V minulej sezóne to boli Dawid Kurminowski, Filip Balaj či Dávid Hrnčár. Zaujať môžu aj hráči z priemerných klubov.

Najlepším strelcom bude niekto z najlepšej štvorky. Kádre ešte nie sú úplne uzavreté a zaujímavý útočník môže prísť do Slovana i Dunajskej Stredy. 4. Výmena trénera je slovenský folklór a je pravdepodobné, že táto tradícia bude pokračovať. Futbal je biznis a trénerské povolanie je aj o nečakaných koncoch. Môže k tomu prísť hocikedy a v ktoromkoľvek mužstve. Marek Fabuľa (tréner) 1. Možno to bude trochu tesnejšie, ale Slovan je jasným favoritom na zisk titulu. Nemôže mať iný cieľ ako získať double. Všetko menej je pre klub diskutabilné. Kvalitou a šírkou kádra je na Slovensku najlepší a je za ním veľká medzera.

Aj keď každý súper to chce Slovanu vždy sťažiť. Na konci minulej sezóny ho dvakrát zdolala Trnava. Mladých chlapcov Žiliny preverí Európska liga. V slovenskej lige im to ide, doma sú na umelej tráve suverénni, vonku im lopta neskáče tak, ako má. Dunajská Streda má výborný káder a dôležité bude, ako nahradí útočníka Ramíreza. 2. Podľa rozpočtu môže v lige prekvapiť Liptovský Mikuláš. Každý ho berie za mužstvo, s ktorým bude chcieť získať povinné body.

K adeptom na zostup môže patriť aj Senica. Problémy váľajú pred sebou už dlho a pravdepodobne bude musieť zasiahnuť nejaký blesk, aby sa to vyriešilo a nevodili ďalej hráčov za nos. Senica sa týmto môže odpísať, lebo hráčsky na tom nie je najhoršie. 3. V každom tíme sú zaujímavé osobnosti. V Michalovciach je to Igor Žofčák, v Liptovskom Mikuláši Richard Bartoš, v Ružomberku je ťahúňom Matej Kochan či Ján Maslo, v Žiline to stavajú okolo Jakuba Paura. Po Kurminowskom môže dávať góly 18-ročný Timotej Jambor. V Trenčíne je to medzinárodná zmes, kde môže niekto vyskočiť. V Trnave je zaujímavý útočník Milan Ristovski. Najviac ťahúňov má Slovan. Vlado Weiss mladší ukazuje, že prítomnosť otca na lavičke mu dodáva sebavedomie i veľkú zodpovednosť. Nielen za seba, ale aj za otca a trénera v jednej osobe.

4. To sú otázky skôr pre tých, čo tie zmeny robia. Treba sa ich opýtať, prečo trénerom viac nedôverujú, keď si ich sami vybrali. Na víťaznom koláči sa podieľajú všetci a na prehre len tréner. To je slovenské pravidlo. Každý chce len trénerskú hlavu. Marián Tomčák (bývalý futbalista, televízny reportér) 1. Moja odpoveď je jednoznačná: ligu vyhrá Slovan. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, nebude mať veľkú konkurenciu. Dunajská Streda, Žilina a Trnava budú skôr bojovať o druhé miesto. Slovan bude majster s výrazným náskokom. 2. Podľa aktuálneho diania pokladám za mužstvá s najslabším kádrom Senicu a Liptovský Mikuláš. Myslím si, že vypadne Liptovský Mikuláš.

3. V našej lige padá veľa gólov, na ne sa ľudia určite môžu tešiť. Dúfam, že príde uvoľňovanie, fanúšikovia sa dostanú na tribúny vo väčšom počte a budú sa môcť tešiť na atmosféru. Opäť sa bude hrať futbal s množstvom mladých hráčov, ale verím, že okrem mladých uvidíme aj viac kvality – mám pocit, že mužstvá sa zlepšujú. Osobnosťou ligy bude Vlado Weiss, ak bude zdravý. Slovan bude kraľovať lige a práve on bude rozdielovým hráčom. O jeho futbalových kvalitách netreba špekulovať, je to hráč, na ktorého sa oplatí chodiť pozerať. Na futbalistoch obdivujeme najmä kreativitu a futbalovosť a on je v tom najlepší.

Môj tip na najlepšieho strelca je Dávid Strelec. Očakávam, že veľa gólov bude dávať Slovan, Žilina, možno Trenčín či Dunajská Streda. Zo Žiliny však odišiel Dawid Kurminowski, Eric Ramírez je na odchode z Dunajskej Stredy, preto mi vychádza ako najväčší kandidát na titul kráľa strelcov práve Strelec. Zaujal ma transfer Erika Jendriška z Nitry do Trenčína. Je to kvalitný hráč, ale v Nitre nemal až takú možnosť sa ukázať. Veľa závisí od toho, akých hráčov má okolo seba a tam kvalita spoluhráčov chýbala. V Trenčíne to bude iné.

Druhým zaujímavým prestupom bol odchod Dominika Greifa do Mallorcy. Hovorí sa, že naša liga je slabá, ale nájdu sa jeden-dva prípady za sezónu, keď hráč dokáže odísť do top európskej ligy. 4. Celú sezónu zvládnu na lavičke štyria tréneri, takže v ôsmich kluboch bude zmena. Podľa mňa v Žiline ostane Paľo Staňo, v Slovane Vladimír Weiss, v Trnave Mišo Gašparík a v Zlatých Moravciach Ľubo Benkovský. A prvá trénerská výmena nastane v Dunajskej Strede. Szilárd Németh (bývalý reprezentant, tréner druholigového Rohožníka) 1. Majstrom bude Slovan. DAC, Žilina ani Trnava ešte nedosiahli úroveň, na akej je Slovan. Budú bojovať o miesta v prvej trojke. 2. Najväčšími kandidátmi na zostup sú Senica a Sereď. Senica má vážne problémy a aj Sereď skladá nové mužstvo za pochodu. Uvidíme, či sa zohrajú.

