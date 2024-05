Siedma Banská Bystrica ešte musí zabojovať, pretože je stále v hre o prípadnú miestenku do play-off baráže o Konferenčnú ligu. Mierny škrt cez rozpočet jej však urobil víťazstvom v pohári Ružomberok, ktorý je v prvej šestke až piaty. Aj preto sa skôr zdá, že baráž potrebná nebude a dve miesta v KL si uchmatne niekto z trojice Žilina, Trnava a Dunajská Streda.



Dukla každopádne strieda lepšie výkony s horšími, keď v ostatných troch zápasoch prehrala, vyhrala a znovu prehrala – minulý týždeň v Michalovciach 0:2. Teraz ju čaká ďalší zachraňujúci sa tím. Na konte má 47 bodov, dobehnúť by ju chcel ôsmy Trenčín (42).



Košičania majú rovnaký počet bodov ako Michalovce – 24, a hoci ich priebežná tabuľka vykresľuje na 11. mieste, majú so Zemplínčanmi lepšie vzájomné zápasy, takže sú fakticky na desiatej priečke.



S Michalovcami sa však stretnú v poslednom kole – takže pokiaľ rozdiel medzi tímami nebude viac ako trojbodový, v Košickej futbalovej aréne sa bude hrať 18. mája o to, kto sa vyhne nechcenej baráži.



Nováčik súťaže uplynulý víkend podľahol nečakane posledným Zlatým Moravciam 0:2 – a to už v kompletne dostavanej KFA. Na stretnutie prišlo 9 027 divákov, ktorí Košičanov vypískali. Po konci súboja vzplanuli vášne v jadre ultrasu, ktorý po hráčoch najprv hodil vlajku a potom sa niektorí jeho členovia (respektíve diváci v ultras sektore) medzi sebou pobili.