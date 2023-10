Ragby čaká finále snov. Spískal ho očný lekár, ktorý zle videl?

PARÍŽ, BRATISLAVA. Jedno z týchto tvrdení po sobote prestane platiť: len Južná Afrika doteraz vo finále neprehrala; iba Nový Zéland dokázal titul obhájiť. Lepšie tímy v histórii ragby neexistujú. Trojnásobní svetoví šampióni sa pobijú o to, kto sa v rebríčku najlepších na čele osamostatní.

Storočná rivalita

„Sme spoločnosti hraničiarov; jedna na hŕstke ostrovov na konci sveta, jedna na malom kúsku konca Afriky. Kolonizátori nám dali túto hru; my sme si ju osvojili a potom sme ich v nej porazili,“ ozrejmil pre podcast Rugby Union Daily bývalý juhoafrický reprezentant Bobby Skinstad, čo tento šport pre oba národy znamená.

Springboks a All Blacks, čo sú tradičné prezývky oboch tímov, sa po prvý raz stretli už v roku 1921. V prvom zápase triumfovali Novozélanďania, no Juhoafričania im prehru hneď o niekoľko dní odplatili. Celkovo sa odvtedy stretli viac ako stokrát, pričom úspešnejším tímom sú ostrovania.

Pohár im odovzdal prezident Nelson Mandela. Toto víťazstvo sa v Južnej Afrike dodnes považuje za dôležitý moment národného zmierenia a liek na rany, spôsobené apartheidom. Je to zároveň jediný ragbyový zápas, o ktorom bol natočený hollywoodsky trhák - film Invictus s Morganom Freemanom a Mattom Damonom.

„Pre mňa je favorit určite Nový Zéland, na turnaji sa od zápasu k zápasu zlepšuje,“ predpovedá Daniel Puha, dlhoročná mlynová spojka najstaršieho slovenského klubu 1. RC Slovan. „All Blacks sú na všetkých pozíciách silnejší. Nečakám, že by vo finále menili svoju hru. Hrajú živelné ragby, asi najotvorenejšie na celom svete. Tento zápas však asi veľmi otvorený nebude a neočakávam bodovú prestrelku.“

„Bude to súboj útoku a obrany,“ odhaduje aj Marek Chalás, ktorý s tímom Piešťan háji slovenské farby v nižšej českej súťaži. „Nie som fanúšik ani jedného z finalistov, ale bude zaujímavé sledovať, ako si navzájom poradia so svojimi silnými zbraňami.“

Takýto priebeh hry naznačujú aj štatistiky. All Blacks sú najefektívnejším tímom – každý prienik do obrannej zóny súpera, takzvanej dvadsaťdvojky, premenili v priemere na 3,89 bodu. Zároveň sú mužstvom, ktorý do dvadsaťdvojky súpera preniká najčastejšie.