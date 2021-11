Opitý vodič buchol policajta a diali sa nevšedné veci, spomína Čech

Potvrdzuje to aj jeho neuveriteľný príbeh, v ktorom figuroval opitý vodič. Keď zapadol s autom do ohraničenej diery v ceste, trvalo policajtom možno trištvrte hodiny, kým na autách prišli.

„Pýtal som sa ho, čo urobia s tým chlapom, či mu robili test na alkohol. Policajt odpovedal, že to nie je potrebné, že z neho alkohol tiahne a očividne je na mol."

"Tak som sa pýtal, či mu vezmú vodičský. Nato sa policajt čudoval, prečo by to robili. Vraj mu možno to auto vytiahnu z diery. Ale záleží na tom, či bude ochotný si to zaplatiť, lebo to niečo stojí,“ spomínal Hrubša, ktorý vtedy náhodou sedel pri vedľajšom stole. A pokračoval.

Odbočovanie bez smeroviek

„Čoskoro prišiel do reštaurácie ďalší policajt, a hoci si objednal kolu alebo sprite, pristálo pred ním tiež pivo. Nebránil sa. A nakoniec prišiel ten opitý z auta,“ rozprával Hrubša. Z toho, čo videl zostal v šoku.