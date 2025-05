Deň 15 na MS: Švédov doma vypískali a frustrovaný tréner sa hádal v televíznom štúdiu

"Je to veľmi trpké," vravel po zápase William Nylander. Dvadsaťdeväťročný útočník Toronto Maple Leafs sa stal poslednou posilou Severanov, do Štokholmu dorazil pred štvrťfinále proti Česku.

Zámorský tím viedol po 40 minútach 4:0 a to ešte brankár Jacob Markström zneškodnil niekoľko amerických tutoviek. Diváci v Avicii aréne domáci tím pri odchode do šatní vypískali.

"Bol to náš jediný výpadok. Trochu sa nám to vymklo spod kontroly, ale správne sme zareagovali," komentoval v po zápase rozhovore pre Joj šport kapitán amerického tímu Clayton Keller.

Expert trénerovi: Prečo ste nemali tréning?

Švédske médiá detailne rozoberali dusnú atmosféru v televíznom štúdiu Viaplay, kam prišiel po súboji tréner Severanov Sam Hallam.

Keď moderátor Niklas Jihde na úvod pripomenul, že po titule z roku 2018 sa Švédi ani raz nedostali do finále, Hallama to rozladilo.

"Viem, celý rok sa o tom veľa hovorilo. Na tomto šampionáte robíme, čo vieme, ale nemôžeme ovplyvniť to, čo sa stalo v minulosti. Chceli sme vyhrať, nepodarilo sa nám to a je to veľmi frustrujúce. Sme nesmierne sklamaní, je to zlyhanie. Ale nemôžeme sa stále vracať k tomu, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi," hovoril Hallam.