Pre Potockú bude nová sezóna prechodná. Sústrediť sa bude hlavne na motýlika

Pre najlepšiu slovenskú plavkyňu za rok 2025 Tamaru Potockú bude nová sezóna prechodná.
Po vlaňajších ME v krátkom bazéne v poľskom Lubine sa rozhodla zmeniť svoju hlavnú disciplínu a z polohových pretekov na 200 m presedlala na 100 m motýlik. Delfinárske tréningy si zatiaľ pochvaľuje, vrcholom sezóny budú pre ňu letné ME v Paríži.
„Tréningy sú úplne iné, ako boli na polohovke a teším sa na ne. Už som vo veku, v ktorom sa nedá veľmi experimentovať, no rozhodla som sa s trénerom zmeniť moju hlavnú disciplínu.
Riskli sme to a uvidíme, ako to celé vypáli. Všetko bude nové. Tréner sa učí, ja sa budem učiť, takže nás čaká zaujímavá sezóna," uviedla dvojnásobná medailistka z vlaňajších ME do 23 rokov v Šamoríne, ktorá v roku 2025 prekonala šesť slovenských rekordov.
Potocká sa trochu obávala, či nebude mať problémy zvyknúť si na novú disciplínu. „Bola som ostražitá. Nevedela som, ako rýchlo sa do toho dostanem. Najdôležitejšie však je, že tréningy ma bavia.
Motýlik je fyzicky najťažší plavecký štýl, takže aj bolí, ale to k tomu samozrejme patrí. Keď som trénovala polohovku, tak som sa netešila, keď som musela plávať prsia. Tento štýl mi nesedel. Kombinácia motýlika a kraula mi oveľa viac vyhovuje."
Na polohovku však Potocká úplne nezanevrie. „Bude to moja doplnková disciplína. Zaplávala som v nej slovenské rekordy, takže by bola škoda ju iba tak zahodiť. Možno sa mi podarí zaplávať nejaký kvalitný čas. Niekedy to tak býva, že keď sa disciplíne prestanete intenzívne venovať, tak dosiahnete lepšie výsledky. Je to nevyspytateľné."
Majstrovstvá Európy v Paríži sa uskutočnia dva roky po tom, ako Potocká zažila vo francúzskej metropole olympijskú premiéru. Spomína na ňu so zmiešanými pocitmi, po rozplavbách na 200 m pol. pr. totiž skolabovala v dôsledku astmatického ochorenia.
Priamo v bazéne jej poskytli kyslík a záchranári ju odniesli na nosidlách. Jej stav sa postupne zlepšil, bola pri vedomí a zotavovala sa v olympijskej dedine.
„Spomienky na olympiádu ako celok sú pekné. Na parížsky bazén ani veľmi nie, no budem sa snažiť nebrať to tragicky a osobne. Stali sa tam veci, na ktoré by som najradšej zabudla, budú to však iné preteky.
Môže tam štartovať menej alebo viac športovkýň ako na olympiáde. Vynasnažím sa sústrediť na plávanie a nie na to, kde sa šampionát odohráva," zdôraznila Potocká.