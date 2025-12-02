Dohmatla ako posledná. Potocká na ME nepostúpila do finále na 50 m motýlik

Tamara Potocká
Tamara Potocká (Autor: TASR)
TASR|2. dec 2025 o 19:58
ShareTweet0

Najrýchlejší čas dosiahla Francúzka.

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa v prvý deň ME v krátkom bazéne neprebojovala do finále na 50 m motýlik.

V poľskom Lubline obsadila v boji o najlepšiu osmičku celkovo 16. miesto, keď vo svojom semifinále dohmatla ako posledná s časom 25,69 sekundy.

Najrýchlejší čas (25,00 s) dosiahla Francúzka Beryl Gastalldelová. Olympionička z Paríža 2024 tak nezopakovala postup do finále z európskeho šampionátu do 23 rokov. Potocká v júni v Šamoríne získala v tejto disciplíne striebornú medailu.

V utorok sa odohrali aj obe finále 400 m v.sp., v ktorom medzi mužmi triumfoval Brit Jack McMillan (3:36,33 min), druhý bol Nemec Lukas Martens (3:36,51) a bronz si vybojoval Ír Daniel Wiffen (3:37,02).

Nemecko získalo aj druhú medailu zásluhou Isabely Goseovej, ktorá ovládla ženskú časť v európskom rekorde a rekorde šampionátu 3:54,33 min.

Zvíťazila pred Taliankou Simonou Quadarellovou (3:56,70), tretia skončila Frey Colbertová z Veľkej Británie (3:56,71).

Vodné športy

    Tamara Potocká
    Tamara Potocká
    Dohmatla ako posledná. Potocká na ME nepostúpila do finále na 50 m motýlik
    dnes 19:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Dohmatla ako posledná. Potocká na ME nepostúpila do finále na 50 m motýlik