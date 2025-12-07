Premiérové finále mu nevyšlo podľa predstáv. Duša však nervózny nebol

Slovenský plavec Matej Duša obsadil na ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline ôsme miesto na 50 m voľný spôsob.
V nedeľnom večernom finále dosiahol čas 21,13 s, za víťazným Chorvátom Jerem Hribarom zaostal o 43 stotín.
Duša sa predstavil vo finále na veľkom podujatí prvýkrát v kariére. Na štarte mal druhú najrýchlejšiu reakciu, vďaka čomu sa dlho držal na medailovej pozícii.
V záverečných metroch však stratil rýchlosť a dohmatol na konečnom 8. mieste. Aj to však bola jeho druhá najrýchlejšia päťdesiatka z piatich štartov na šampionáte v Poľsku.
„Nervozita nebola. Pozeral som sa na tie veci, ktoré viem kontrolovať. Tú exekúciu, technický výkon a ako to predviesť, to mám natrénované tisíckrát za uplynulé mesiace a roky, čiže skôr som dúfal, že to vyjde podľa predstáv.
To sa mi viac-menej podarilo, bol to môj druhý najrýchlejší čas z piatich, takže celkom slušné.
Rozprávali sme sa, že by mali začať dávať medaily všetkým ôsmim v tejto lotérii, lebo je to také, že jedna vlna tu, jedna tam, a zrazu je to o niečom inom. Ale samozrejme, všetko sa dá ešte zlepšiť,“ povedal Duša pre Slovenskú plaveckú federáciu.
ME v plávaní v krátkom bazéne
Muži:
50 m znak: 1. Ralf Tribuncov (Est.) 22,68 s, 2. Miroslav Knedla (ČR) +0,01 s, 3. Francesco Lazzari (Tal.) +0,08
50 m prsia: 1. Simone Cerasuolo (Tal.) 25,67 s, 2. Huseyin Sakci (Tur.) +0,18 s, 3. Nicolo Martinenghi (Tal.) +0,19
50 m v.sp.: 1. Jere Hribar (Chor.) 20,70 s, 2. Maxime Grousset (Fr.) +0,11 s, Nikita Scheremet (Ukr.) rovnaký čas, ..., 8. MATEJ DUŠA (SR) +0,43
200 m motýlik: 1. Noe Ponti (Švajč.) 1:50,17 min., 2. Krzysztof Chmielewski (Poľ.) +0,07 s, 3. Michal Chmielewski (Poľ) +0,13
400 m pol.pr.: 1. Alberto Razzetti (Tal.) 3:58,79 min., 2. Max Litchfield (V.Brit.) +4,46 s, 3. Cedric Büssing (Nem.) +4,72
4x50 m pol.pr.: 1. Taliansko 1:30,49 min., 2. Francúzsko +0,50 s, 3. Španielsko +1,35
Ženy:
50 m znak: 1. Sara Curtisová (Tal.) 25,49 s, 2. Analia Pigreeová (Fr.) +0,47 s, 3. Maaike de Waardová (Hol.) +0,48
50 m prsia: 1. Eneli Jefimová (Est.) 28,81 s, 2. Ruta Meilutyteová (Lit.) +0,41 s, 3. Florine Gaspardová (Belg.) +0,53
50 m v.sp.: 1. Katarzyna Wasicková (Poľ.) 23,20 s, 2. Beryl Gastaldellová (Fr.) a Sara Curtisová (Tal.) obe +0,21
200 m motýlik: 1. Ellen Walsheová (Ír.) 2:03,24 min., 2. Helena Rosendahlová Bachová (Dán.) +0,31 s, 3. Anita Gastaldiová (Tal.) +0,83
1500 m v.sp.: 1. Simona Quadarellová (Tal.) 15:29,93 min., 2. Maya Wernerová (Nem.) +17,07 s, 3. Ajna Keselyová (Maď.) +21,80
400 m pol.pr.: 1. Justina Kozanová (Poľ.) 4:28,56 min., 2. Alba Vazquezová Ruizová (Šp.) +1,01 s, 3. Emma Carrascová Cadensová (Šp.) +2,71
4x50 m pol.pr.: 1. Holandsko 1:42,83 min., 2. Švédsko +0,96 s, 3. Taliansko +1,50