Potocká pokorila šesť rekordov a ovládla anketu Plavec roka. Medzi mužmi uspel Duša

Matej Duša a Tamara Potocká triumfovali v tradičnej ankete najlepších plavcov za rok 2025.
Slovenská plavecká federácia (SPF) ocenila svojich športovcov na piatkovom slávnostnom akte v Bratislave.
Ocenenia získali športovci v športoch združených pod federáciou - plávanie, diaľkové plávanie, vodné pólo a synchronizované plávanie.
Výsledky vyhlásili na základe výkonov slovenských reprezentantov na domácich aj medzinárodných podujatiach počas celej sezóny.
Najväčšie úspechy v plaveckých disciplínach zaznamenali slovenskí reprezentanti na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy a na podujatiach kategórie do 23 rokov.
Významnú úlohu zohrali aj výsledky v Slovenskom pohári jednotlivcov a družstiev.
Šesť rekordov Potockej
Potocká počas sezóny potvrdila pozíciu medzi najlepšími slovenskými plavkyňami. Na ME do 23 rokov získala striebornú medailu na 50 m motýlik a bronz na 200 m polohové preteky.
Okrem toho reprezentovala Slovensko aj na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy v krátkom bazéne, pričom počas sezóny prekonala šesť slovenských rekordov. V novej sezóne však zmení disciplínu.
„Bude to 100 metrov motýlik a 200 kraul, lebo mám už svoj vek a 200 polohovka bola pre mňa limitujúcim faktorom najmä teda prsia. Lebo tam by bolo treba naplávať veľké objemy a prsia neboli moja disciplína.
Vždy som mala predispozície na motýlika, ale pre moje zdravotné problémy som ho neplávala. Ale stovka je krátka trať, čiže to je nové aj pre mňa a táto sezóna bude taká ´oťukávacia´ a uvidíme ako to vypáli,“ uviedla Potocká.
Na druhom mieste sa umiestnila Nikoleta Trníková, ktorá sa presadila najmä v disciplínach 400 m polohové preteky a 200 m prsia.
Na európskom šampionáte do 23 rokov obsadila piate miesto na 400 m polohové preteky a siedme miesto na 200 m prsia.
Tretie miesto patrí Lillian Slušnej, špecialistke na šprintérske disciplíny voľným spôsobom a motýlikom.
Na ME do 23 rokov obsadila štvrté miesto na 50 m voľný spôsob a šieste miesto na 50 m motýlik. Počas sezóny zároveň prekonala šesť slovenských rekordov.
Duša patrí medzi najrýchlejších slovenských šprintérov. Na ME v krátkom bazéne obsadil 8. miesto na 50 m voľný spôsob a prispel aj k výsledku slovenskej štafety. Počas sezóny zároveň prekonal slovenský rekord na 50 m voľný spôsob.
Druhé miesto obsadil Milan Vojtko, ktorý dosiahol výrazné výsledky najmä v disciplínach 200 m, 400 m a 800 m voľný spôsob. Na majstrovstvách Európy juniorov obsadil piate miesto na 400 m voľný spôsob a ôsme miesto na 200 m voľný spôsob.
Tretie miesto patrí Samuelovi Košťálovi, ktorý počas sezóny štartoval vo viacerých disciplínach vrátane 200 m motýlik a polohových pretekov. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov obsadil 12. miesto a počas sezóny prekonal slovenské seniorské rekordy.
Ocenenie získali aj Trníková a Košťál
V rámci Slovenského pohára jednotlivcov, ktorý pozostával zo štyroch kôl, sa víťazkou medzi ženami stala Nikoleta Trníková, ktorá nazbierala 4712 bodov. Druhé miesto obsadila Alexandra Hrnčárová so ziskom 4484 bodov a tretia skončila Tijana Feketeová s 4088 bodmi.
V mužskej kategórii triumfoval Samuel Košťál, ktorý získal 4639 bodov. Na druhom mieste skončil Jakub Poliačik so ziskom 4567 bodov a tretie miesto obsadil Jakub Gabriel s 4345 bodmi.
Víťazom súťaže družstiev sa stal Plavecký klub STU Trnava, ktorý počas štyroch kôl nazbieral celkovo 59.810 bodov.
Na druhom mieste skončil klub XBS swimming so ziskom 56.230 bodov a tretie miesto obsadil Športový klub polície Košice s 55.698 bodmi.
Do najlepšej pätice klubov sa dostali aj Plavecký klub ORCA Bratislava a VŠK FTVŠ UK Lafranconi.
Urban nemal konkurenciu
Ocenenie pre najlepšieho diaľkového plavca získal Richard Urban, ktorý reprezentoval Slovensko na MS v Singapure a na ME.
V domácej konkurencii dominoval na MSR a zároveň prekonal dva slovenské rekordy.
V juniorskej kategórii ocenili Karolínu Valkovú, ktorá dosiahla výrazný výsledok na ME juniorov v portugalskom Setubale.
Ocenenie Objav roka získala Lucia Slámová, tá reprezentovala Slovensko na ME v chorvátskom Starom Grade a zároveň získala striebornú medailu na MSR v diaľkovom plávaní na 5 km.
Ocenení aj vodnopólisti Sedláková a Ďurík
Najlepšou vodnou pólistkou sa stala Monika Sedláková, kapitánka slovenskej reprezentácie, ktorá v roku 2025 pomohla národnému tímu k úspechu v kvalifikácii ME 2026. Zároveň dosiahla úspechy aj v maďarskej najvyššej súťaži.
Ocenenie pre najlepšieho muža získal Lukáš Ďurík, ktorý pôsobí v talianskom klube Pro Recco. So svojím tímom získal víťazstvo v Euro Cupe, talianskom pohári aj v domácej lige.
Najlepšou juniorkou je Sandra Holičová, reprezentantka Slovenska v ženskej kategórii a aj v U18. Za najlepšieho juniora vyhlásili Lukáša Ceba, ktorý pomohol svojmu klubu k víťazstvu v extralige mužov.
V synchronizovanom plávaní získali ocenenie pre najlepšie ženy Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková, ktoré reprezentovali Slovensko na ME i MS.
Rovnaká dvojica získala ocenenie aj v juniorskej kategórii za úspechy na ME juniorov v Aténach.
Objavom roka sa stala Isabella Vilímová, ktorá reprezentovala Slovensko na MS mladších juniorov.
Úspešný rok 2025
„Pokiaľ ide o rok 2025, tak ako každý rok hovoríme, že bol úspešný. A naozaj máme výsledky, ktoré nás zdobia. Hlavne plavci, ale aj akvabely nám urobili veľkú radosť. Pretože zbierali nielen finálové umiestnenia, ale máme už aj medaily.
Dokonca sme ich získali tu, na území Slovenska, v Šamoríne, v domácom prostredí. Takže naozaj sme spokojní. Celá federácia, pretože sa posúvame stále vpred. Máme mladých plavcov, čo znamená, že sme trošku omladili celú reprezentáciu.
Či už v plaveckom športe ale takisto akvabely boli vo vynikajúcej forme a za minulý rok mali najlepšie výsledky vôbec. Aj tento rok už začali s medailou zo Svetového pohára, za čo som veľmi rád.
A hlavne sú to mladé synchro plavkyne, ktoré majú pred sebou ešte veľkú budúcnosť. A už dnes vyzerajú tak, že budú môcť ísť na olympiádu, čo je pre každého jedného športovca vrchol,“ povedal pre TASR prezident SPF Ivan Šulek.
V inej situácii sú podľa neho vodní pólisti, kde je silná konkurencia.
„Tí to majú trošičku ťažšie. Predsa len kolektívne športy majú väčšiu konkurenciu a tam je to v Európe naozaj nabité. A preto dostať sa na olympiádu alebo na majstrovstvá sveta, to už vlastne patríte medzi absolútnu svetovú špičku.
Ale nehádžeme flintu do žita, pretože tento rok máme najsilnejší tím. Trošku mu chýbalo také športové šťastie.
Ale musím povedať, že sme naozaj vyskladali tím, ktorý síce obsadil na ME 15. miesto, ale napriek tomu verím, že do budúcna na tom budú pracovať. Lebo je to pre nich a aj pre mladých športovcov motiváciou do ďalšieho roka.“
Plavec roka 2025 - výsledky
Muži:
1. Matej Duša (XBS Šamorín / Queens University)
2. Milan Vojtko (PK Azeta)
3. Samuel Košťál (J&T Sport Team Bratislava)
Ženy:
1. Tamara Potocká (PK Azeta)
2. Nikoleta Trníková (Považskobystrický plavecký oddiel)
3. Lillian Slušná (Podtatranská akadémia plávania Svit)
SP muži:
1. Samuel Košťál – 4639 bodov
2. Jakub Poliačik – 4567 bodov
3. Jakub Gabriel – 4345 bodov
Ženy:
1. Nikoleta Trníková – 4712 bodov
2. Alexandra Hrnčárová – 4484 bodov
3. Tijana Feketeová – 4088 bodov
Družstvá:
1. Plavecký klub STU Trnava – 59.810 bodov
2. XBS swimming – 56.230 bodov
3. Športový klub polície Košice – 55.698 bodov
Diaľkové plávanie:
Richard Urban (VŠK FTVŠ UK Lafranconi)
Junior
Karolína Valková (ŠPK Kúpele Piešťany)
objav roka
Lucia Slámová (ŠPK Kúpele Piešťany)
Vodné pólo:
Ženy:
Monika Sedláková (GYVSE-UNI Györ)
Muži:
Lukáš Ďurík (Pro Recco)
Juniorka:
Sandra Holičová (KVP Kúpele Piešťany)
Junior:
Lukáš Cebo (KVP Nováky)
Objav roka
Simona Pakánová (PVK Vrútky)
Muži
Adam Leskovjanský (ŠK Hornets Košice)
Synchronizované plávanie:
Ženy:
Lea Anna Krajčovičová/Žofia Strapeková
Juniorky
Lea Anna Krajčovičová/Žofia Strapeková
Objav roka
Isabella Vilímová