Vlhová odletela do Pekingu, presun jej bude trvať takmer dvadsať hodín

PEKING. Slovenská medailová nádej Petra Vlhová v nedeľu popoludní zamierila do dejiska zimných olympijských hier v Pekingu.

Po krátkom pobyte na Slovensku letela z rakúskej Viedne do katarskej Dauhy, tam po krátkom medzipristátí prestúpi na ďalší let do Pekingu.

Do čínskej metropoly by po takmer 16 hodinách cestovania mala prísť v pondelok popoludní miestneho času (cca o 8.00 h SEČ)

Na palube lietadla sedia aj členovia jej realizačného tímu vrátane brata Borisa a trénera Maura Piniho. Jej tím vezie do Číny približne jednu tonu materiálu.