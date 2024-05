Rozmohli sa podvody. Aj s pravou vstupenkou sa nemusíte dostať na zápas MS v hokeji

BRATISLAVA. U oficiálnych predajcov už nepochodíte. Zápasy Slovenska v základnej skupine na MS v hokeji v Prahe a Ostrave sú vypredané.

Organizátori ešte v posledných dňoch uvoľnili do predaja niekoľko vstupeniek pre technické blokácie, no sledovať zápasy slovenského tímu na šampionáte je takmer nereálne. Jedna možnosť ešte je kúpiť si balík vstupeniek spolu so spiatočnou cestou vlakom z Košíc.

No aj v tomto prípade sú k dispozícii len malé počty a už len na zápasy s menej atraktívnymi súpermi – proti Kazachstanu, Poľsku, Francúzsku a Lotyšsku.