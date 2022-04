Toronto prišlo aj o českého brankára, Mrázek nestihne úvod play off

TORONTO. Český hokejový brankár Petr Mrázek bude chýbať Torontu Maple Leafs minimálne šesť týždňov, takže príde aj o štart play off, ktoré sa začne 2. mája.

Tridsaťročný Mrázek si zranil slabiny v stredajšom zápase s Bostonom, keď musel striedať už v prvej tretine a nahradil ho Erik Källgren.

Zranenie ďalšieho brankára zatienilo výhru Toronta 6:4, keďže Maple Leafs nemôžu už od začiatku marca počítať ani s Jackom Campbellom.

Ten nehral od 8. marca pre zranenie rebier, no v piatok by sa mal prvýkrát zapojiť do tímového tréningu a čoskoro by sa mohol dostať aj do bránky.