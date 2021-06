Sagan je na Tour motivovaný viac ako roky predtým, hovorí expert

Počas svojej profesionálnej kariéry sa stal trikrát majstrom Českej republiky. Keď v roku 2011 získal svoj posledný domáci titul, našiel sa len jeden pretekár, ktorý bol na spoločnom šampionáte Česka a Slovenska lepší - vtedy 21-ročný Peter Sagan. Dnes je PETR BENČÍK spolukomentátorom a expertom pri cyklistických prenosoch Českej televízie. V rozhovore pre Sportnet prezradil svoje očakávania pred 108. ročníkom Tour de France a zodpovedal aj otázku, či si myslí, že Peter Sagan získa už svoj ôsmy zelený dres.

Peter Sagan v nedeľu opäť bavil fanúšikov na národnom šampionáte, kde si išiel svoje vlastné preteky. Čo hovoríte na jeho výkon? Myslím si, že to pre neho nebolo ťažké. Čechov, ktorí bojovali o svoj titul, nezaujímal, a suverénne vyhral. Úprimne si však nemyslím, že sú to preteky, podľa ktorých viete, či je Peťo vo forme alebo nie je. Na neho je to proste málo.

Vy ste ho zažili ešte aj ako pretekár. Aké to bolo jazdiť proti nemu v jeho začiatkoch a ako sa s odstupom času zmenil? Podľa mňa je to ten istý Sagan, ako keď v dvadsiatich rokoch začínal v Dukle. Keď vidí šancu, ide po nej. Samozrejme, jeho výkonnosť mu dáva úplne iné možnosti ako ostatným pretekárom. Napríklad, titul majstra sveta v roku 2015 vyhral tak, že cítil, že na to má a rozhodol sa nastúpiť ďaleko pred cieľom, čo bolo veľmi riskantné.

Len pred necelým mesiacom absolvoval Giro d'Italia, kde získal cyklámenový dres. Teraz pôjde Tour. Aké náročné je zvládnuť túto kombináciu pretekov? Nie je to ľahké, ale myslím si, že Peťo má kondíciu na to, aby to zvládol. Na druhej strane, príliš mu to nehrá do kariet, pretože, keď sa chcete stopercentne pripraviť na Tour, tak predtým nepôjdete Giro. Vidím v tom skôr povinnosti ako plán. Myslím si, že sa zaviazal organizátorom Gira, že tam pôjde a chcel to splniť. Bohužiaľ, trošku sa mu to skomplikovalo a je otázne ako veľmi sa unavil. Podľa mňa sa však s tým dokáže popasovať a pokiaľ má výkonnosť, tak bude dobrý tam, kde chce byť. V čom je Tour iná ako ostatné preteky Grand Tour? Je najťažšia a najkvalitnejšia. Ja mám veľmi rád Giro aj Vueltu, ale na Tour prichádza to najlepšie zo všetkých tímov. Je tu najväčšia koncentrácia lídrov a sú to tiež najprestížnejšie preteky na svete. Tak to proste je, vrchol sezóny je iba jeden. Kto môže vyhrať Tour, tak ide na Tour. Kto na to nemá, tak skúša šťastie na Gire alebo Vuelte. Peter Sagan získal na Tour už sedem zelených dresov. Mení sa postupom času jeho motivácia? Myslím si, že motivácia je stále rovnaká. Nejde o to, koľkokrát to dokázal, ale že to vôbec dokázal. Naopak, myslím si, že v posledných rokoch sa mu nedarilo tak, ako si prial a potrebuje dokázať, že je stále ten istý Sagan, ktorý dokáže vyhrať dres. Raz mu ho vzali, raz ho nevyhral, takže podľa mňa má čo dokazovať a je motivovaný ešte viac než roky predtým.

Tento rok je na Tour až osem rovinatých etáp. Bude aj vďaka tomu boj o zelený dres vyrovnanejší? Ono sa to ukáže až neskôr. Pokiaľ to budú šprintérske dojazdy, tak to bude vyhovovať pretekárom, ktorí sú rýchli, ako napríklad Caleb Ewan. Na druhej strane je otázne či niekto zo šprintérov príde s takou formou, že zvládne aj kopce v nejakých klasikárskych etapách ako v minulosti Démare. Organizátori sa už aj v minulosti snažili zmeniť systém bodovania, čím trochu hádzali Saganovi polená pod nohy. Chceli mu to sťažiť, pretože je to nuda, keď vyhráva o sto bodov. Samozrejme, pre Peťa to bude náročné, ale myslím si, že príde v top forme. Ide mu o zmluvu, má veľkú motiváciu a osobne si myslím, že by možno radšej vyhral nejakú etapu ako zelený dres.

Čo hovoríte na absenciu Sama Bennetta? Patrick Lefevere ho v médiách spochybňoval a naznačil, že írsky šprintér má strach z neúspechu. Istým spôsobom sa Bennett môže báť. Nepodarilo sa mu dostať do takej formy, v akej bol vlani a nie je jednoduché prísť na Tour a nevyhrávať etapy. Bennett určite cíti tlak a keď ho Lefevere platí, tak chce od neho výsledky. A to, že mu údajne klamal, ho naštvalo a vrátil mu to cez médiá. Samozrejme, ako šéf tímu má na to právo. Keby som však bol pretekár a toto o mne povie do novín, tak by som sa nahneval, odišiel do iného tímu a urobil, všetko pre to, aby som bývalý tím zničil. Tinkoff kedysi kritizoval Sagana, teraz to robí Denk. Sú to aj isté zákulisné hry, ako dostať z pretekára maximum. Ale čo sa skutočne stalo medzi nimi, nevieme.

Namiesto Bennetta ide na Tour Mark Cavendish, ktorý podobnú možnosť už ani nečakal. Akými výkonmi sa môže v 36 rokoch prezentovať? Ja si myslím, že Cavendish si uvedomil, že to ide. Vyhral síce „len“ etapy v Turecku, ale dominoval tam, čo je vždy ťažké a zároveň dôležité pre šprintéra. Rozhodne v ňom niečo je. Nie je to ten uplakaný, frustrovaný a ponížený Cavendish, ktorý plače do kamery na poslednom mieste v pelotóne. Myslím si, že má Lefeverovi čo vracať. A či to bude na víťazstvo v etape? To bude veľmi ťažké, ale bude veľmi motivovaný, bude riskovať a určite by som ho neodpisoval. Šanca tam určite je. Má skvelý vláčik, ktorý mu môže pomôcť vyhrať etapu. Michael Morkov je skvelý v rozbiehaní šprintu a dovedie ho tam, kde bude chcieť. Cavendish je starý lišiak a trošku prasa v tom zmysle, že sa môže niekam dostrkať na hranici rizika. Celú Tour však rozhodne nevydrží bojovať, na zelený dres už nemá výkonnosť.

Kto sú podľa vás hlavní súperi Petra Sagana? Uvidíme, akú formu si privezie Arnaud Démare, ktorý je v poslednom čase fakt dobrý. Alpecin má veľmi silnú dvojicu Jasper Philipsen a Tim Merlier, ktorý má skvelú formu. V rovinatých dojazdoch môže získavať body a pokiaľ bude Sagan končiť štvrtý – piaty, tak bude strácať. Caleb Ewan ide väčšinou po etapách a myslím si, že sa nesústredí na zelený dres. On nemá prakticky žiadnu vytrvalosť, takže sa musí šetriť, šetriť, šetriť a staviť všetko na jeden šprint. Nevydrží tak v kopcoch ako Sagan. Ale zase, keď budú šprintovať spolu, tak vyhrá Ewan, ale nie desaťkrát. Možno sa zapojí do boja o zelený dres Michael Matthews.

Debut na Tour de France zažije aj Mathieu van der Poel, ktorý je hviezda súčasnej cyklistiky. Dokončí ju alebo odstúpi a sústredí sa na OH v Tokiu? Podľa mňa nepôjde ani druhý týždeň, on chce vyhrať olympiádu v horskej cyklistike. Skúsi dve etapy a pôjde domov. Proste to nejde dokopy a on urobí všetko smerom k olympiáde. Musí si odpočinúť a jazdiť rýchlo. On nie je typ, ktorý by trénoval na etapových pretekoch. Na olympiáde musí isť hodinu a pol v obrovských tepoch a to sa nedá natrénovať na Tour de France. Nemôže jazdiť dlhé etapy a ísť cez kopce. To všetko ho spomaľuje. Naposledy sme výraznú dominanciu šprintéra videli v roku 2017, keď Marcel Kittel vyhral päť etáp. Je dnes konkurencia silnejšia ako predtým? Kittelovi to vtedy vyšlo skvele. Bol neskutočne rýchly a mal výborne zohraný vláčik. Niečo ako predtým Cavendish. Ja si myslím, že tento rok ich môže trochu napodobniť Ewan, ktorý dokáže vyhrať tri etapy.

Spomedzi ostatných vyčnieva a keď má formu, tak ich porazí kedykoľvek. Zvyšok šprintérov je veľmi vyrovnaný, a preto nevidíme takú dominanciu. Úprimne, Ewan zelený dres ani nechce, on chce vyhrávať etapy. Pre čistých šprintérov nie je zelený dres dôležitý. Oni vedia, že ho nezískajú, nemajú na to dlhodobú výkonnosť a nezvládnu to. Dres je prestížny, ale oni ledva dôjdu do cieľa. Nie sú hlúpi a musia svoje šance vyhodnotiť realisticky.

Veľké ambície na celkové prvenstvo má tím Ineos, ktorý nominoval až troch víťazov Grand Tour. Bude vôbec možné tento britský tím zastaviť? Myslím si, že sa trošku preceňuje to, kto s akým tímom príde. Vlani bol Pogačar sám a zvládol to v pohode. Dnes je to také vyrovnané, že tri tímy miešajú kartami. Keď tečie do topánok jednému tímu, tak aj druhému. Ineos má zdanlivo najsilnejší tím, ale vôbec mu to nemusí stačiť. Nepovažujem to za veľkú výhodu. Pokiaľ sa Roglič s Pogačarom odtrhnú v kopci, tak Ineos nič s tým neurobí. Ak sú jeho chlapci dobrí, tak si to vyhrajú „sami“.

Primož Roglič dva mesiace nesúťažil. Akú rolu to môže hrať? To je veľmi individuálne a nedá sa povedať či je to dobré alebo zlé. Sú jazdci, ktorí trénujú doma na trenažéri presne také úseky, aké im vyhovujú a je to pre nich najlepšia možná príprava. Iní sa sami nedonútia trénovať a potrebujú súťažiť. Z tohto by som nerobil záver. Roglič je dosť skúsený na to, aby vedel, čo je pre neho najlepšie. Myslím si, že príde kráľovsky pripravený a vie, že má jednu z posledných šancí vyhrať Tour de France, pretože oproti iným favoritom je starší.

Minulý rok mal vyhrať, ale v časovke zažil úplný kolaps. Roglič je mi sympatický, prial by som mu to, ale vlani to absolútne nezvládol. Vedel, že s Pogačarom prehral časovku na majstrovstvách Slovinska, ten tlak bol obrovský a zosypal sa. Navyše, za ten rok všetci jeho súperi pridali, posunuli sa a bude to mať veľmi ťažké. Myslím si, že mu bude trošku chýbať.