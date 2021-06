Cesty Saganovcov sa môžu rozísť. Juro chápe, že Peter je iná liga, hovorí Zánický

Slovenský cyklista Peter Sagan v nedeľu bavil domácich fanúšikov na národnom šampionáte, no už v sobotu sa pre neho začína jeden z vrcholov sezóny. Na Tour de France sa predstaví jubilejný desiatykrát a ako zvyčajne bude jeho cieľom zisk zeleného dresu. Tých má z najslávnejších cyklistických pretekov už sedem. „Peter nebude mať nejakú veľkú podporu, ale on je na to zvyknutý a pripravený. Vždy sa vedel správne schovať a využiť aj vláčiky súperov. Stále má výkonnosť na to, aby miešal kartami," hovorí jeho prvý tréner PETER ZÁNICKÝ.

Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh sezóny z pohľadu Petra Sagana? V úvode zohral veľkú rolu covid. Bol som s Petrom v kontakte, takže viem, že to nebolo úplne jednoduché. Jeho sezónu by som hodnotil známkou jedna mínus. Na Gire získal cyklámenový dres, čo je na rozbeh veľmi dobré. Na Tour de France všetci fanúšikovia veria, že to ešte vylepší a získa zelený dres. Myslím si, že práve od toho sa bude odvíjať aj jeho spokojnosť.

Veľa sa hovorilo o jeho možnom odchode z Bory, spájal sa napríklad s tímom Deceuninck Quick-Step. Ako ste vnímali tieto správy? S Jurom aj Petrom som sa o tom rozprával. Ešte nie je nič dohodnuté, v hre je päť tímov. Tie majú záujem najmä o Petra, nakoľko je stále marketingovo zaujímavý, ale on chce mať naďalej pri sebe brata aj svoj tím - či už maséra, mechanika, športového riaditeľa...

Je to osem až desať ľudí, čo je problém. Dnes sa takéto veľké prestupy príliš nerobia. V prípade Deceunincku by to asi nešlo, preto ma prekvapilo, že sa o tomto tíme hovorilo. Samozrejme, aj Bora je stále v hre, ale misky váh sú skôr naklonené tomu, že Peter odíde. Práve Tour de France zrejme rozhodne o tom, kde v budúcej sezóne zakotví. Je možné, že by už nebol v tíme s bratom Jurajom či Erikom Baškom? S Jurom sa často vidíme na tréningu a on Petrovi na rovinu povedal, že si uvedomuje, že ich cesty sa môžu rozísť. Chápe, že Peter je iná liga a prijíma to. On by ho však chcel mať stále pri sebe a tiež ostatných ľudí, ktorým dôveruje. Avšak uvedomuje si, že aj jeho pozícia sa za ostatné roky trošku zmenila. Čo sa týka Erika Bašku, tam je situácia horšia, pretože najťažšie zvládal covid, veľa nepretekal a bude mať problém, aby si našiel miesto vo World Tour tíme. Šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk hovoril, že na Tour zoberie buď Petra Sagana, šprintéra Pascala Ackermanna alebo oboch. Nakoniec ide iba Slovák. Prekvapilo vás to? Na začiatku sezóny by ma to prekvapilo. Mal som pocit, že Ralph Denk sa pri Petrovi naučil ako sa to v cyklistike robí a teraz zoberie do tímu viac nemeckých jazdcov. Ako tomu bolo v prípade Nilsa Politta. Myslel som si, že Peťo pôjde na Giro a Ackermann na Tour. Nemcovi však nevyšiel úvod sezóny, niečo sa v tíme udialo a momentálne to vyzerá tak, že odíde z Bory.

Navyše, nemá také výsledky a formu, aby mohol byť na Tour lídrom v šprintoch. A tak si v tíme povedali, že je pre nich dôležitejšia konzistentnosť Petra Sagana, ktorý je veľkým ašpirantom na zelený dres a môže vyhrávať etapy, hoci nie je najrýchlejším jazdcom. Ako vidíte jeho šance na zelený dres? Ani vlani nebol Peter zlý, ale doplatil na to, že excelentnú formu mal či už na Tour Sam Bennett alebo na Gire Arnaud Démare. Ťažko povedať, či niekto s takouto skvelou formou príde aj teraz. Pokiaľ áno, Peter bude mať problém.

Som však presvedčený, že bude dobre pripravený, konzistentný a bude ťažiť z klasikárskych etáp, hoci ich nie je veľa. Myslím si, že to bude vyrovnané. Aj fanúšikovia majú radi, keď sú súboje či už o žltý alebo zelený dres napínavé až do poslednej etapy. V porovnaní s Girom nemôžeme čakať, že by sa pre neho obetoval celý tím ako v 10. etape, ktorú vyhral. Verím, že Peter využije svoje skúsenosti. Možno nebude mať toľko etapových víťazstiev, ale body bude postupne zbierať, bude aktívny a v konečnom dôsledku mu to vyjde na zelený dres.

Peter Sagan (vľavo) so svojim prvým trénerom Petrom Zánickým. (Autor: Archív Petra Zánického )

Často získaval body na súperov v zvlnených etapách. Teraz má však veľkú konkurenciu v podobe van der Poela, Alaphilippa či van Aerta... Isto mu to sťažia, ale stále si myslím, že im Peter či už na Tour alebo na majstrovstvách sveta môže vypáliť rybník. Nemôžeme už čakať, že bude dominovať, odíde zo skupiny a vyhrá. Stále má však čo povedať v klasikárskych etapách a môže zdolať týchto mladších borcov. Treba tiež povedať, že pauza medzi Girom a Tour je veľmi krátka, a tak mohol Peter len trénovať a nezúčastnil sa napríklad pretekov Okolo Švajčiarska. Spočiatku môže zohrať rolu, že dlho nepretekal, ale nemohol to urobiť inak. Organizmus vždy inak zareaguje, ale verím, že Peter má stále výkonnosť na to, aby miešal kartami. Superhviezdou posledných sezón je Mathieu van der Poel, ktorý súťaží aj v horskej cyklistike. Teraz bude debutovať na Tour. Čo od neho očakávate?

V Tokiu bude van der Poel favoritom, no rozhodne si nemyslím, že už teraz mu môžu na krk zavesiť zlatú medailu. Peter Zánický, prvý tréner Petra Sagana

Hovorí sa, že na Tour ide len preto, lebo musí. Sponzori ho do toho tlačia. Myslím si, že sa bude snažiť vyhrať nejakú etapu a nie bojovať o zelený dres. Je otázne či kvôli olympiáde dôjde do Paríža. Uvidíme v akej forme bude, no pokiaľ sa bude cítiť dobre, tak Tour nezabalí zo dňa na deň. Nám trénerom trošku cyklistiku obracia na ruby. A hoci mu fandím, stále si myslím, že také tempo sa nedá vydržať. Horská cyklista alebo cyklokros sú úplne odlišné disciplíny a bolo unikátom, že Peter sa v minulosti medzi juniormi stal majstrom sveta v horskej cyklistike. Van der Poel či van Aert to však dokazujú aj medzi profesionálmi. Nie som si istý, či budú v tridsiatke bicyklovať, pretože pre organizmus je to veľmi náročné. Nemajú žiaden oddych. V Tokiu bude van der Poel favoritom, no rozhodne si nemyslím, že už teraz mu môžu na krk zavesiť zlatú medailu.

Kto bude podľa vás najväčším vyzývateľom Petra Sagana v bodovacej súťaži? Ťažko povedať. Myslím si, že prvý týždeň bude veľmi dôležitý. Dokopy je osem rovinatých etáp, kde sa udeľuje 50 bodov. Takže možno aj pretekár, ktorý nad zeleným dresom nerozmýšľa vyhrá dve etapy, bude mať 100 bodov a zrazu v tíme prehodnotia ambície. Pokojne to môže byť aj pretekár z druhého sledu ako napríklad Sonny Colbrelli či Michael Matthews. Výhodu majú menšie tímy ako napríklad FDJ, kde budú skoro všetci pomáhať Démarovi. Avšak nečudoval by som sa, keby niekto vystrelil z druhého sledu. Tour je o niečo jednoduchšia ako Giro a vedia ju prežiť aj klasickí šprintéri. Peter nebude mať nejakú veľkú podporu, ale on je na to zvyknutý a pripravený. Vždy sa vedel správne schovať a využiť aj vláčiky súperov. Ak na to nohy bude mať, môže súperiť s najlepšími. A pokiaľ by neuspel, nebude to preto, lebo nemal dobrý tím okolo seba. Šéf tímu Deceuninck Quick-Step Patrick Lefevere avizoval, že na Tour pôjde Sam Bennett, ale na poslednú chvíľu sa rozhodol pre Marka Cavendisha. Zohralo v tom rolu aj zranenie Íra. Čo na to hovoríte? Samozrejme, je to prekvapenie, ale mi do kuchyne tímu nevidíme. Lefevere si zrejme uvedomuje, že Cavendish je v dobrej forme a je to skúsený lišiak.

Neviem či sa ako verejnosť dozvieme, či prišlo k nejakému zvýšeniu jeho kontraktu, ktorý je z pohľadu financií minimálny alebo tie bonusy boli pre Marka také atraktívne, že zobral na seba ten tlak, ktorý je na Tour obrovský. Myslím si, že sa nestratí. Nebude síce taký rýchly ako Bennett vo svojej top forme, ale môže byť na úrovni Petra Sagana. Na zelený dres zrejme útočiť nebude.

Favoritom celkového poradia je tím Ineos. Na Tour prichádza s hviezdnou zostavou a vyhráva jedny preteky za druhými. Zastaví ho niekto? Je to zaujímavé, že majú až troch víťazov Grand Tour (Carapaz - Giro 2019, Thomas - Tour 2018, Geoghegan Hart - Giro 2020, pozn.). Lídrom bude zrejme Geraint Thomas, ktorý je konzistentnejší ako napríklad Richie Porte. Verím však, že to nebude nejaká jasná dominancia. Vždy je plus, keď ďalšie tímy konkurujú favoritovi. Najmä Slovinci budú veľmi silnými súpermi, urobia vietor a postarajú sa o to, že Tour bude napínavá až do konca.

Peter Zánický, riaditeľ Detskej tour Petra Sagana. (Autor: Archív Petra Zánického)

Keď spomínate Primoža Rogliča a Tadeja Pogačara, tak oproti súperom zvolili inú prípravu. Roglič nepretekal už dva mesiace, Pogačar vynechal prestížne Critérium du Dauphiné... Pogačar sa chcel ukázať domácim fanúšikom. V jeho prípade to až taký problém nebude, pretože preteky Okolo Slovinska boli dobre obsadené. Uvidíme ako pripravený príde Roglič. Zrejme ráta s tým, že prvé etapy nie sú až také ťažké, kilometre rýchlo dostane do seba a v kopcoch bude opäť silný. Ineos je však poučený z minulého roka a bude chcieť využiť svoju tímovú silu. Vlani to Pogačarovi vyšlo aj bez veľkej podpory tímu, čo bolo niečo výnimočné.

Ako budú podľa vás vyzerať tie najdôležitejšie vrchárske etapy? Myslím si, že tímy ako UAE Emirates či Jumbo-Visma nemajú takú silu, aby mohli v kopcoch diktovať tempo. V tomto prípade má jasne navrch Ineos. Skôr to bude na samotnom Rogličovi či Pogačarovi, aby využívali chvíle, keď budú mať dobrú kondíciu a získavali sekundu po sekunde. Videli sme to napríklad v prípade Egana Bernala na Gire. Tlak na vrchárov je podstatne vyšší ako napríklad v prípade Petra Sagana a jeho súboja o zelený dres. Ak jeden deň „nemá nohy“, tak nezíska body a ide sa ďalej. Pokiaľ má však vrchár zlý deň, môže stratiť tri minúty a má po pretekoch. Ako vidíte šance tímu Bora-Hansgrohe na celkové poradie? Myslím si, že umiestnenie v Top 5 je skôr zbožné želanie Ralpha Denka. Všetko lepšie ako 10. miesto bude úspech. Kelderman má síce dobrú výkonnosť, ale predpokladám, že elitná desiatka je momentálne maximom o čo môže bojovať.